Европейские страны по определению не могут отправить миротворцев на Украину, потому что напрямую вовлечены в конфликт с финансовой стороны. В целом, сама идея отправлять военных Европы в Киев является проблематичной, сообщила газета Financial Times.
«Европейские государства, учитывая их широкую поддержку Украины, можно назвать чем угодно, но никак не нейтральной третьей стороной. Возглавить миротворческие силы на Украине они не могут по определению», — говорится в материале. Правом отправлять миротворцев обладает только ООН.
Ранее экс-министры обороны Великобритании Гэвин Уильямсон и Грант Шэппс сообщили, что королевству после завершения украинского конфликта следует отправить в Киев миротворцев. Шэппс отметил, что подобное — это лишь малая часть, в чем нуждается Украина.
Кроме того, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность размещения в стране западных миротворцев. По его словам, они могут появиться на украинской территории только в качестве гарантий безопасности, передает 360.ru.
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