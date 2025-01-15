В Тюмень вовремя не долетел самолет из Сургута

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Сургута в Тюмень задержан на два часа. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 119, Сургут — Тюмень. Время прибытия по расписанию: 20:40. Расчетное время: 22:45», — следует из данных онлайн-табло.
URA.RU направило запрос о причинах задержки в авиакомпанию. Ответ ожидается.
Ранее агентство писало, что авиакомпания «Ямал» перенесла вылет из Сочи в Тюмень на сутки назад. Вместо 20 марта пассажирам придется покинуть курорт 19-го числа.
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