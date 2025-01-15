Глава Верхней Пышмы отреагировал на указ Путина об особом статусе для города

Мэр Соломин: Верхняя Пышма доказала, что достойна самой высокой оценки

Иван Соломин отметил и вклад горожан в успехи СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Верхней Пышмы Иван Соломин назвал заслуженным присвоение его муниципалитету звания «Город трудовой доблести». Он напомнил про подвиги верхнепышминцев в годы Великой Отечественной войны.

«На протяжении всего существования Верхняя Пышма доказывала, что достойна самой высокой оценки. Особую гордость вызывает то, что звание нашему городу за героический труд верхнепышминских тружеников, ковавших Победу в глубоком тылу, присвоено в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам!» — заявил Соломин. Его комментарием с URA.RU поделилась пресс-служба.

Мэр также отметил, что горожане «свято чтут память о своих героических предках и ежедневно продолжают доказывать, что трудовые успехи Верхней Пышмы не случайны». В частности, помогают армии и бойцам, участвующим в российской спецоперации на Украине.

Указ президента РФ Владимира Путина Кремль опубликовал вечером 15 января. За несколько часов до этого глава государства публично одобрил заявку Верхней Пышмы — на заседании оргкомитета «Победа», где обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Здесь [в годы войны] выпускалось более 50% анодной меди от общего производства в стране. А еще работал единственный в стране производитель медного порошка», — сказал Путину про Верхнюю Пышму президент РАН Геннадий Красников. Среди удостоенных званием городов оказались также Салехард, Миасс, Курган, Ишимбай, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий.

Звание «Город трудовой доблести» появилось с подачи Путина в 2020 году — «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». С тех пор почетный статус получили три свердловских города — Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.