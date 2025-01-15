Премьер Дании созвонилась с Трампом и высказалась о продаже Гренландии

Премьер Дании в беседе с Трампом отказалась продавать Гренландию
© Служба новостей «URA.RU»
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Трампу вновь отказали в продаже Гренландии
Трампу вновь отказали в продаже Гренландии Фото:

Гренландия самостоятельно определит свою независимость, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она настояла на этой позиции в телефонной беседе с Дональдом Трампом, избранным президентом США.

«В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается. Премьер-министр сказала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Дании.

Кроме того, в ходе разговора обсуждались вопросы укрепления безопасности в Арктическом регионе. Метте Фредериксен выразила готовность Дании взять на себя большую ответственность за безопасность в этом стратегически важном районе.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее пожелал купить Гренландию у Дании. Это вызвало резкую критику у датчан, а в парламенте страны призвали попросить Россию о защите. Как повлияет покупка крупнейшего острова на Земле Соединенными штатами — в подкасте URA.RU «По фактам».

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Гренландия самостоятельно определит свою независимость, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она настояла на этой позиции в телефонной беседе с Дональдом Трампом, избранным президентом США. «В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается. Премьер-министр сказала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Дании. Кроме того, в ходе разговора обсуждались вопросы укрепления безопасности в Арктическом регионе. Метте Фредериксен выразила готовность Дании взять на себя большую ответственность за безопасность в этом стратегически важном районе. Избранный президент США Дональд Трамп ранее пожелал купить Гренландию у Дании. Это вызвало резкую критику у датчан, а в парламенте страны призвали попросить Россию о защите. Как повлияет покупка крупнейшего острова на Земле Соединенными штатами — в подкасте URA.RU «По фактам».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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