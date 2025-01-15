Премьер Дании созвонилась с Трампом и высказалась о продаже Гренландии

Гренландия самостоятельно определит свою независимость, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она настояла на этой позиции в телефонной беседе с Дональдом Трампом, избранным президентом США.
«В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается. Премьер-министр сказала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Дании.
Кроме того, в ходе разговора обсуждались вопросы укрепления безопасности в Арктическом регионе. Метте Фредериксен выразила готовность Дании взять на себя большую ответственность за безопасность в этом стратегически важном районе.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее пожелал купить Гренландию у Дании. Это вызвало резкую критику у датчан, а в парламенте страны призвали попросить Россию о защите. Как повлияет покупка крупнейшего острова на Земле Соединенными штатами — в подкасте URA.RU «По фактам».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.