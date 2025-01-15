15 января 2025

«Коммерсант»: офицера ВС РФ впервые засудили за халатность в использовании ПВО

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Офицер ПВО посадили за вертолет, сбитый вместо вражеского дрона
Офицер ПВО посадили за вертолет, сбитый вместо вражеского дрона Фото:

Офицера ПВО Игоря Пашкова осудили за сбитый военный вертолет Ми-8 , принятый за вражеский дрон, в Крыму. Об этом пишет «Коммерсант». 

«Офицера ПВО Пашкова приговорили к трем годам колонии-поселения за халатность, приведшую к сбитию российского вертолета Ми-8 вместо вражеского дрона в Крыму. Инцидент произошел 18 октября 2023 года, когда военный неправильно расшифровал позывной и приказал уничтожить вертолет, приняв его за угрозу», — пишет газета «Коммерсант». 

В результате был уничтожен вертолет, который рухнул в Черное море. Три члена экипажа в звании капитанов погибли. При этом суд отказал Минобороны в компенсации за сбитый вертолет Ми-8 стоимостью почти 200 миллионов рублей. Согласно приговору, Пашков также лишен права занимать должности, связанные с управленческой деятельностью на государственной службе, на год.

URA.RU направило запрос в Южный окружный военный суд (Ростов-на-Дону). Ответ ожидается. 

Ранее в Воронежской области 1 января разбился военный вертолет Ми-28. Вертолет после жесткой посадки полностью сгорел. Авария произошла в Каменском районе, в ней погибли два члена экипажа.

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Офицера ПВО Игоря Пашкова осудили за сбитый военный вертолет Ми-8 , принятый за вражеский дрон, в Крыму. Об этом пишет «Коммерсант».  «Офицера ПВО Пашкова приговорили к трем годам колонии-поселения за халатность, приведшую к сбитию российского вертолета Ми-8 вместо вражеского дрона в Крыму. Инцидент произошел 18 октября 2023 года, когда военный неправильно расшифровал позывной и приказал уничтожить вертолет, приняв его за угрозу», — пишет газета «Коммерсант».  В результате был уничтожен вертолет, который рухнул в Черное море. Три члена экипажа в звании капитанов погибли. При этом суд отказал Минобороны в компенсации за сбитый вертолет Ми-8 стоимостью почти 200 миллионов рублей. Согласно приговору, Пашков также лишен права занимать должности, связанные с управленческой деятельностью на государственной службе, на год. URA.RU направило запрос в Южный окружный военный суд (Ростов-на-Дону). Ответ ожидается.  Ранее в Воронежской области 1 января разбился военный вертолет Ми-28. Вертолет после жесткой посадки полностью сгорел. Авария произошла в Каменском районе, в ней погибли два члена экипажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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