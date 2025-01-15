15 января 2025

Минобороны: ВС РФ ответили Украине на атаки ATACMS и Storm Shadow

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ВС РФ ответили на атаки дальнобойным оружием
ВС РФ ответили на атаки дальнобойным оружием Фото:

ВС РФ в ответ на удары дальнобойными западными ракетами по территории России и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку» ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В ответ на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства... ВС РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины», — рассказали в ведомстве.

Там также сообщили, что удар стал ответом и на попытку атаки по компрессорной станции «Русская» с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток». Эта атака была совершена 15 января этого года.

Ранее ВСУ применили ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. В этот раз целью стала Брянская область, куда было выпущено шесть таких снарядов. Об этом информировало Минобороны РФ. По данным ведомства, все шесть оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены средствами противовоздушной обороны. В дополнение к этому, Минобороны сообщило о перехвате восьми британских ракет Storm Shadow и сбитии 31 беспилотника, запущенного ВСУ по российскому региону.

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ВС РФ в ответ на удары дальнобойными западными ракетами по территории России и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку» ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В ответ на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства... ВС РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины», — рассказали в ведомстве. Там также сообщили, что удар стал ответом и на попытку атаки по компрессорной станции «Русская» с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток». Эта атака была совершена 15 января этого года. Ранее ВСУ применили ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. В этот раз целью стала Брянская область, куда было выпущено шесть таких снарядов. Об этом информировало Минобороны РФ. По данным ведомства, все шесть оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены средствами противовоздушной обороны. В дополнение к этому, Минобороны сообщило о перехвате восьми британских ракет Storm Shadow и сбитии 31 беспилотника, запущенного ВСУ по российскому региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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