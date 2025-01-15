Минобороны: ВС РФ ответили Украине на атаки ATACMS и Storm Shadow

ВС РФ в ответ на удары дальнобойными западными ракетами по территории России и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку» ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В ответ на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства... ВС РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины», — рассказали в ведомстве.
Там также сообщили, что удар стал ответом и на попытку атаки по компрессорной станции «Русская» с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток». Эта атака была совершена 15 января этого года.
Ранее ВСУ применили ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. В этот раз целью стала Брянская область, куда было выпущено шесть таких снарядов. Об этом информировало Минобороны РФ. По данным ведомства, все шесть оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены средствами противовоздушной обороны. В дополнение к этому, Минобороны сообщило о перехвате восьми британских ракет Storm Shadow и сбитии 31 беспилотника, запущенного ВСУ по российскому региону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.