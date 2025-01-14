ВСУ выпустили 6 ракет ATACMS по Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь использовали американские ракеты средней дальности ATACMS для ударов по российской территории. На этот раз шесть снарядов были запущены в сторону Брянской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО сбиты шесть оперативно-тактических американских ракет ATACMS», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Кроме того, сообщалось и об отражении восьми британских ракет Storm Shadow. Также по российскому региону ВСУ запустили 31 беспилотник.
Украина периодически атакует приграничные российские территории при помощи беспилотников. С недавнего момента участились и попытки нанести ракетные удары по регионам.
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