Mash: БПЛА Украины массово атаковали Тамбовскую область

В Тамбовской области массовый налёт беспилотников с Украины с целью атаковать военное предприятие. Об этом сообщает Mash.
«Большинство дронов направлялись в сторону военного предприятия, расположенного неподалёку от села Кузьмино-Гать. Предполагается, что дроны были запущены из Харькова, который находится примерно в 500 километрах от тамбовского порохового завода», — пишет telegram-канал Mash.
Жители региона сообщили, что слышали работу средств противовоздушной обороны. Некоторые также заметили вспышки в небе.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее в одном из районов Воронежской области произошло возгорание на территории нефтебазы после падения нескольких БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.
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