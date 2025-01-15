15 января 2025

Mash: БПЛА Украины массово атаковали Тамбовскую область

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Дроны направлялись в стороны порохового завода
Дроны направлялись в стороны порохового завода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тамбовской области массовый налёт беспилотников с Украины с целью атаковать военное предприятие. Об этом сообщает Mash.

«Большинство дронов направлялись в сторону военного предприятия, расположенного неподалёку от села Кузьмино-Гать. Предполагается, что дроны были запущены из Харькова, который находится примерно в 500 километрах от тамбовского порохового завода», — пишет telegram-канал Mash. 

Жители региона сообщили, что слышали работу средств противовоздушной обороны. Некоторые также заметили вспышки в небе. 

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. 

Ранее в одном из районов Воронежской области произошло возгорание на территории нефтебазы после падения нескольких БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В Тамбовской области массовый налёт беспилотников с Украины с целью атаковать военное предприятие. Об этом сообщает Mash. «Большинство дронов направлялись в сторону военного предприятия, расположенного неподалёку от села Кузьмино-Гать. Предполагается, что дроны были запущены из Харькова, который находится примерно в 500 километрах от тамбовского порохового завода», — пишет telegram-канал Mash.  Жители региона сообщили, что слышали работу средств противовоздушной обороны. Некоторые также заметили вспышки в небе.  URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.  Ранее в одном из районов Воронежской области произошло возгорание на территории нефтебазы после падения нескольких БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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