«Ветераны России» требуют переименовать улицу Курта Кобейна в Пермском крае

Движение «Ветераны России» предложило переименовать улицу Курта Кобейна в Пермском крае. По мнению представителей сообщества, бывший фронтмен Nirvana, несмотря на известность и поклонников, никак не относится к культуре России.
«Музыкант не имеет отношения к российской культуре. Его образ жизни трудно назвать примером для подражания. [Певец] Николай Расторгуев, напротив — один из ярчайших представителей российской культуры. Его песни — это гимн любви к Родине», — поделился лидер движения Ильдар Резяпов с медиа «Абзац». Обращение направлено губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и министру культуры РФ Ольге Любимовой.
Ранее глава Добрянского округа Пермского края Дмитрий Антонов опроверг слухи о том, что название улицы Курта Кобейна сменят. Глава округа сообщил, этот вопрос не рассматривается. Имя лидера группы Nirvana носит улица в урочище Зыковское Поле. Она получила свое название в 2018 году по инициативе местных жителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!