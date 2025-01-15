15 января 2025

«Ветераны России» требуют переименовать улицу Курта Кобейна в Пермском крае

«Ветераны России» предлагают дать пермской улице имя Николая Расторгуева
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицу Курта Кобейна впредложили переименовать в честь Николая Расторгуева
Улицу Курта Кобейна впредложили переименовать в честь Николая Расторгуева Фото:

Движение «Ветераны России» предложило переименовать улицу Курта Кобейна в Пермском крае. По мнению представителей сообщества, бывший фронтмен Nirvana, несмотря на известность и поклонников, никак не относится к культуре России.

«Музыкант не имеет отношения к российской культуре. Его образ жизни трудно назвать примером для подражания. [Певец] Николай Расторгуев, напротив — один из ярчайших представителей российской культуры. Его песни — это гимн любви к Родине», — поделился лидер движения Ильдар Резяпов с медиа «Абзац». Обращение направлено губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Ранее глава Добрянского округа Пермского края Дмитрий Антонов опроверг слухи о том, что название улицы Курта Кобейна сменят. Глава округа сообщил, этот вопрос не рассматривается. Имя лидера группы Nirvana носит улица в урочище Зыковское Поле. Она получила свое название в 2018 году по инициативе местных жителей.

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Движение «Ветераны России» предложило переименовать улицу Курта Кобейна в Пермском крае. По мнению представителей сообщества, бывший фронтмен Nirvana, несмотря на известность и поклонников, никак не относится к культуре России. «Музыкант не имеет отношения к российской культуре. Его образ жизни трудно назвать примером для подражания. [Певец] Николай Расторгуев, напротив — один из ярчайших представителей российской культуры. Его песни — это гимн любви к Родине», — поделился лидер движения Ильдар Резяпов с медиа «Абзац». Обращение направлено губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и министру культуры РФ Ольге Любимовой. Ранее глава Добрянского округа Пермского края Дмитрий Антонов опроверг слухи о том, что название улицы Курта Кобейна сменят. Глава округа сообщил, этот вопрос не рассматривается. Имя лидера группы Nirvana носит улица в урочище Зыковское Поле. Она получила свое название в 2018 году по инициативе местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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