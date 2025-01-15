Байден в своей прощальной речи заявил о спасении Украины и укреплении НАТО

Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации подчеркнул, что ему удалось укрепить НАТО. Также он заявил, что помог сохранить свободу Украины.
«За рубежом мы укрепили НАТО. Украина по-прежнему остается свободной», — указал Байден в перечне своих достижений, слова которого приводит телеканал CNN.
Дональд Трамп победил на президентских выборах 5 ноября и станет 47-м президентом США. Инаугурация назначена на 20 января 2025 года, тогда же Байден окончательно уйдет с поста лидера штатов. Трамп, который уже был 45-м президентом, пообещал сделать второй срок «золотым веком для США» и планирует новый подход к завершению спецоперации на Украине.
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