В Свердловской области выросла подростковая преступность

В Свердловской области в 2024 году возросло количество преступлений, совершенных подростками. Многие правонарушения сексуального характера совершались с использованием интернета, рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин.
«2024 год охарактеризовался наличием большего числа уголовных дел именно о подростковой преступности. Категории данных уголовных дел совершенно различные. Что касается преступлений сексуального характера, то в последние годы практика складывается такая, что многие такие преступления (насильственные действия сексуального характера) совершаются с использованием интернета», — пояснил следователь.
По его словам, также нередко приходилось расследовать преступления, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Чаще всего такие правонарушения совершались преступными группировками.
В начале января ФСБ поймала подростков 2007 и 2008 годов рождения, готовивших теракт в Екатеринбурге. Их обвиняют не только в подготовке к массовому убийству людей, но и в изготовлении взрывчатых веществ. Один из обвиняемых во время допроса признался, что был подписан на неонацистские каналы в Telegram. Он же заявил, что имеет непосредственное отношение к поджогу полицейского автомобиля на улице Чапаева в ночь на 22 декабря. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU.
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