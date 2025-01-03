Появилось видео с допроса подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге

ЦОС ФСБ России опубликовал видео с допроса подростков из Екатеринбурга, обвиняющихся в подготовке теракта. Взрывчатое вещество они сделали из закупленных компонентов.
«В августе прошлого года стал приверженцем правых взглядов, подписался в Telegram на неонацистские каналы. После чего прочитал в этих же каналах, что нужно совершать действия против полиции. <...> У меня появилась идея сделать взрывчатые вещества и протестировать их. Я попросил своего друга в этом мне помочь, сейчас меня задержали», — сказал один из задержанных. Его сообщник признался, что соорудил таймер и помогал также сделать взрывчатое вещество.
Несовершеннолетних 2007 и 2008 годов рождения обвиняют по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору). А также по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору).
Вероятно, подростков задержали во время силовой операции на Эльмаше вечером 3 января. По информации источника URA.RU, к жилой многоэтажке приезжали 20-30 полицейских и несколько сотрудников ФСБ.
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