Один из задержанных ФСБ подростков, обвиняемых в подготовке к теракту в Екатеринбурге, причастен к поджогу машины полиции 22 декабря. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«Один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной автомашины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года в районе автосервиса по улице Чапаева в городе Екатеринбурге. Уголовное дело по данному факту также принято к производству следователями регионального СУ СК России», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сам подросток признался, что в 2023-м стал «приверженцем правых взглядов» и подписался в Telegram на «неонацистские каналы», где подстрекали совершать действия против полиции. Он, работая курьером, увидел машину МВД у автосервиса по улице Чапаева, захотел ее поджечь и бросил коктейль Молотова. Процесс молодой человек снимал на видео, рассказал он сам на допросе.
Несовершеннолетних 2007 и 2008 годов рождения обвиняют по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору). А также по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору). Их, вероятно, могли задержать во время силовой операции на Эльмаше 3 января.
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