У берегов Китая встали танкеры с российской нефтью из-за санкций США

У побережья Китая образовалась очередь из пяти танкеров, перевозящих почти четыре млн баррелей российской нефти марок «Сокол» и ESPO, четыре из которых находятся под санкциями США. Об этом сообщает Bloomberg.
«Пять танкеров, перевозящих почти четыре миллиона баррелей сырой нефти ВСТО и „Сокол“ с российского Дальнего Востока, которые должны были доставить свои грузы к настоящему моменту, простаивают в китайских водах», — пишет Bloomberg. Сообщается, что количество нефти, которое не может быть транспортировано, увеличилось почти вдвое за последние несколько дней. Прогнозируется, что объем «застрявшей» нефти продолжит расти в ближайшем будущем.
Помимо возможного увеличения количества перегрузок топлива с судна на судно, судовые брокеры также предполагают использование небольших портов для обхода ограничений. Российская нефть марок «Сокол» и ESPO традиционно популярна у китайских нефтеперерабатывающих заводов из-за ее относительно низкой стоимости и удобства транспортировки с Дальнего Востока.
10 января Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ, которые были направлены на российский нефтяной сектор. В документе были указаны такие компании, как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также их дочерние предприятия и большое количество нефтяных танкеров и трейдеров нефти. Кто именно оказался в списке — в материале URA.RU.
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