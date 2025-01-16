У берегов Китая встали танкеры с российской нефтью из-за санкций США

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У побережья Китая стоят танкеры почти с 4 млн баррелей российской нефти
У побережья Китая стоят танкеры почти с 4 млн баррелей российской нефти Фото:

У побережья Китая образовалась очередь из пяти танкеров, перевозящих почти четыре млн баррелей российской нефти марок «Сокол» и ESPO, четыре из которых находятся под санкциями США. Об этом сообщает Bloomberg. 

«Пять танкеров, перевозящих почти четыре миллиона баррелей сырой нефти ВСТО и „Сокол“ с российского Дальнего Востока, которые должны были доставить свои грузы к настоящему моменту, простаивают в китайских водах», — пишет Bloomberg. Сообщается, что количество нефти, которое не может быть транспортировано, увеличилось почти вдвое за последние несколько дней. Прогнозируется, что объем «застрявшей» нефти продолжит расти в ближайшем будущем.

Помимо возможного увеличения количества перегрузок топлива с судна на судно, судовые брокеры также предполагают использование небольших портов для обхода ограничений. Российская нефть марок «Сокол» и ESPO традиционно популярна у китайских нефтеперерабатывающих заводов из-за ее относительно низкой стоимости и удобства транспортировки с Дальнего Востока.

10 января Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ, которые были направлены на российский нефтяной сектор. В документе были указаны такие компании, как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также их дочерние предприятия и большое количество нефтяных танкеров и трейдеров нефти. Кто именно оказался в списке — в материале URA.RU. 

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У побережья Китая образовалась очередь из пяти танкеров, перевозящих почти четыре млн баррелей российской нефти марок «Сокол» и ESPO, четыре из которых находятся под санкциями США. Об этом сообщает Bloomberg.  «Пять танкеров, перевозящих почти четыре миллиона баррелей сырой нефти ВСТО и „Сокол“ с российского Дальнего Востока, которые должны были доставить свои грузы к настоящему моменту, простаивают в китайских водах», — пишет Bloomberg. Сообщается, что количество нефти, которое не может быть транспортировано, увеличилось почти вдвое за последние несколько дней. Прогнозируется, что объем «застрявшей» нефти продолжит расти в ближайшем будущем. Помимо возможного увеличения количества перегрузок топлива с судна на судно, судовые брокеры также предполагают использование небольших портов для обхода ограничений. Российская нефть марок «Сокол» и ESPO традиционно популярна у китайских нефтеперерабатывающих заводов из-за ее относительно низкой стоимости и удобства транспортировки с Дальнего Востока. 10 января Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ, которые были направлены на российский нефтяной сектор. В документе были указаны такие компании, как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также их дочерние предприятия и большое количество нефтяных танкеров и трейдеров нефти. Кто именно оказался в списке — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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