Пермяки на десятки миллионов рублей увеличили расходы на чужих детей

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим», помогающий детям с тяжелыми заболеваниями и сиротам, подвел итоги за 2024 год. Как выяснилось, в прошлом году пермяки пожертвовали фонду 135 млн рублей, что на 23 млн больше, чем годом ранее.
«В 2024 году на помощь нашим подопечным поступило 135 млн рублей. Это сумма, собранная благодаря 73 тысячам частных благотворителей, корпоративных партнеров, грантам и субсидиям», — рассказала URA.RU руководитель отдела финансирования чудес фонда «Дедморозим» Дарья Пикалова. В 2023 году фонд собрал 112 млн 727 тысяч рублей.
Благодаря помощи пермяков специалисты «Дедморозим» в 2024 году помогли 1186 своих подопечных. Около 300 ребят нуждались в паллиативной помощи, более ста — в срочной. На собранные средства фонд также оплачивает услуги больничных сиделок для одиноких детей, обучает выпускников интернатов самостоятельной жизни, поддерживает семьи, чтобы они не отдавали малышей в детдома и интернаты.
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