В Питере задержали начальника отдела полиции за взятку

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Начальник отдела полиции Красносельского района Петербурга задержан по подозрению во взяточничестве
Начальник отдела полиции Красносельского района Петербурга задержан по подозрению во взяточничестве Фото:

В Санкт-Петербурге был задержан начальник отдела Красносельского района за коррупцию. По предварительной версии, тот закрывал глаза на нарушения в торговой сфере за взятку в 195 тысяч рублей. 

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — уточнили в главке. Сообщение ведомства передает «Фонтанка». Отмечается, что начальник полиции был задержан Управлением собственной безопасности МВД России за подозрение в получении взятки в 195 тысяч рублей. 

В конце декабря в Петербурге также был задержан следователь. Его подозревают в получении крупной взятки в размере 10 миллионов.

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В Санкт-Петербурге был задержан начальник отдела Красносельского района за коррупцию. По предварительной версии, тот закрывал глаза на нарушения в торговой сфере за взятку в 195 тысяч рублей.  «При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — уточнили в главке. Сообщение ведомства передает «Фонтанка». Отмечается, что начальник полиции был задержан Управлением собственной безопасности МВД России за подозрение в получении взятки в 195 тысяч рублей.  В конце декабря в Петербурге также был задержан следователь. Его подозревают в получении крупной взятки в размере 10 миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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