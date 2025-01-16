В Питере задержали начальника отдела полиции за взятку

В Санкт-Петербурге был задержан начальник отдела Красносельского района за коррупцию. По предварительной версии, тот закрывал глаза на нарушения в торговой сфере за взятку в 195 тысяч рублей.
«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — уточнили в главке. Сообщение ведомства передает «Фонтанка». Отмечается, что начальник полиции был задержан Управлением собственной безопасности МВД России за подозрение в получении взятки в 195 тысяч рублей.
В конце декабря в Петербурге также был задержан следователь. Его подозревают в получении крупной взятки в размере 10 миллионов.
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