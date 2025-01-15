В «Арианте» озвучили причину закрытия элитного филиала в Челябинске

Магазин «Вино и Мясо» в Челябинске, принадлежащий национализированному холдингу «Ариант», закрывают из-за оптимизации рабочих процессов. Как URA.RU сообщил представитель компании, остальные точки сети «Ариант» будут работать в штатном режиме.
«Магазин действительно закрывается. Это связано с оптимизацией процессов, остальные точки сети будут работать в штатном режиме», — сообщил URA.RU представитель «Арианта»
Филиал в ЖК «Манхеттен», который был флагманской точкой компании, закроют 26 января. В 2021 году «Вино и Мясо» открылось как гастрономическое пространство, включающееся также кафетерий и винотеку.
Холдинг «Ариант» Александра Аристова и Челябинский электрометаллургический завод (ЧЭМК) Юрия Антипова были национализированы в 2024 году по иску Генпрокуратуры. Причиной стали незаконные действия в процессе приватизации в 1990-х. Национализация коснулась и холдинга «Макфа», связанного с экс-губернатором Михаилом Юревичем.
«Ариант» попал под национализацию как холдинг, созданный семьями Аристовых и Антиповых совместно. Средства, на которые развивали бизнес, извлекали в виде дивидендов с ЧЭМК. В список национализированных компаний такде вошли «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“», «Центр пищевой индустрии — Ариант», «Агрофирма „Ариант“. Все попытки собственников холдинга обжаловать решение суда оказались безуспешными.
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