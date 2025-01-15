За неделю до конкурса по выборам мэра Кургана никто не подал документы

В Кургане готовятся завершить прием документов на повторные выборы главы города. Пока никто не заявился в качестве претендента на пост, хотя до завершения приема осталось меньше одной недели. При этом город остается без руководителя больше одного года. URA.RU рассказывает, что известно о повторных выборам мэра Кургана.
«Прием документов заканчивается 22 января. Сама процедура началась еще 21 декабря 2024 года. До сих пор никто не принес документы для участия, хотя у прежних претендентов они должны быть уже собраны. Но почему-то документы приносят в последний день», — рассказывают URA.RU источники из политических кругов.
Самый первый этап запланирован на 28 февраля. Тогда конкурсная комиссия начнет рассматривать документы претендентов. Позже, 4 марта пройдут индивидуальные собеседования с кандидатами. После этого членам комиссии нужно будет сообщить результаты депутатам городской думы. В свою очередь депутаты должны будут провести тайное голосование и тогда имя мэра станет известно.
Конкурс станет третьим по счету. Первый проходил в начале 2024 года. Участвовали бывший врио главы Кургана Анастасия Аргышева, руководитель Центра социального обслуживания Андрей Антропов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Конкурс признали несостоявшимся. Вторые выборы тоже не прошли. Участвовали врип мэра Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров и все тот же Жуковский.
В новом конкурсе точно будет участвовать Сидоров. О своем намерении он рассказал корреспонденту URA.RU. Со слов политика, он долго думал насчет своего участия и в итоге даже нашел партию, которая будет с ним сотрудничать.
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