01 мая 2024

В Кургане отменили конкурс на пост мэра города

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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, депутат, чиновники, заседание думы, заседание глав, собрание глав
Следующий конкурс на пост главы Кургана будет объявлен новым составом думы после выборов в сентябре Фото:
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Конкурс на пост главы Кургана признали несостоявшимся из-за того, что два кандидата отозвали свои заявки на участие в нем. Об этом в ходе заседания объявил председатель городской думы Игорь Прозоров, передает корреспондент URA.RU.

«В курганскую городскую думу поступила информация от конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы города. Информация поступила о признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что два кандидата на пост главы города отозвали свои заявки на участие в данном конкурсе», — сообщил Прозоров. Он отметил, что следующий конкурс по избранию главы Кургана будет объявлен новым составом городской думы, который изберут в сентябре 2024 года.

Официально в городской думе ранее сообщали, что выборы переносились в связи с проблемами с предоставлением документов у некоторых кандидатов. На место мэра Кургана претендовали три кандидата — врио главы города Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский.

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Конкурс на пост главы Кургана признали несостоявшимся из-за того, что два кандидата отозвали свои заявки на участие в нем. Об этом в ходе заседания объявил председатель городской думы Игорь Прозоров, передает корреспондент URA.RU. «В курганскую городскую думу поступила информация от конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы города. Информация поступила о признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что два кандидата на пост главы города отозвали свои заявки на участие в данном конкурсе», — сообщил Прозоров. Он отметил, что следующий конкурс по избранию главы Кургана будет объявлен новым составом городской думы, который изберут в сентябре 2024 года. Официально в городской думе ранее сообщали, что выборы переносились в связи с проблемами с предоставлением документов у некоторых кандидатов. На место мэра Кургана претендовали три кандидата — врио главы города Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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