В Кургане отменили конкурс на пост мэра города

02 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Следующий конкурс на пост главы Кургана будет объявлен новым составом думы после выборов в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Конкурс на пост главы Кургана признали несостоявшимся из-за того, что два кандидата отозвали свои заявки на участие в нем. Об этом в ходе заседания объявил председатель городской думы Игорь Прозоров, передает корреспондент URA.RU. «В курганскую городскую думу поступила информация от конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы города. Информация поступила о признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что два кандидата на пост главы города отозвали свои заявки на участие в данном конкурсе», — сообщил Прозоров. Он отметил, что следующий конкурс по избранию главы Кургана будет объявлен новым составом городской думы, который изберут в сентябре 2024 года. Официально в городской думе ранее сообщали, что выборы переносились в связи с проблемами с предоставлением документов у некоторых кандидатов. На место мэра Кургана претендовали три кандидата — врио главы города Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конкурс на пост главы Кургана признали несостоявшимся из-за того, что два кандидата отозвали свои заявки на участие в нем. Об этом в ходе заседания объявил председатель городской думы Игорь Прозоров, передает корреспондент URA.RU. «В курганскую городскую думу поступила информация от конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы города. Информация поступила о признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что два кандидата на пост главы города отозвали свои заявки на участие в данном конкурсе», — сообщил Прозоров. Он отметил, что следующий конкурс по избранию главы Кургана будет объявлен новым составом городской думы, который изберут в сентябре 2024 года. Официально в городской думе ранее сообщали, что выборы переносились в связи с проблемами с предоставлением документов у некоторых кандидатов. На место мэра Кургана претендовали три кандидата — врио главы города Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский.