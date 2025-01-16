Россиянам повысят пенсии из-за роста инфляции

В 2025 году российским пенсионерам увеличат пенсии в связи с инфляцией, которая по данным Росстата за 2024 год составила 9,52%. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Индексация пенсий на уровень не ниже инфляции является надежным инструментом защиты финансового благополучия российских пенсионеров. Напомню, что по инициативе президента России с этого года возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам», — отметил экономист в разговоре с «Газетой.Ru». Он уточнил, что новая индексация страховых пенсий, касающаяся как работающих, так и неработающих пенсионеров, будет произведена на основании данных об инфляции, составившей 9,52% в декабре, которые были сегодня опубликованы Росстатом.
Также Игорь Балынин привел пример расчета будущего повышения: если страховая пенсия в декабре 2024 года составляла 20 тысяч рублей, то с учетом индексации на 7,3% в январе 2025 года она была увеличена до 21 460 рублей. С учетом новых данных по инфляции размер пенсии будет дополнительно скорректирован до 21 904 рублей в феврале 2025 года.
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