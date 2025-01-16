Политолог объяснил, чем России интересен Иран

Политолог Ибрагимов: Россия имеет богатые природные ресурсы

17 января 2025 в 02:15 Размер текста - 17 +

Политолог объяснил, для чего России нужен договор с Ираном Фото: Роман Наумов © URA.RU Иран имеет богатые ресурсы. Эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов назвал эту страну клондайком в интервью URA.RU. «Это клондайк. Это — эльдорадо. Китайцы последние 20 лет очень активно осваивают Иран. Но места для инвестиций там найдутся для многих. Поэтому европейцы уговаривают [избранного американского президента Дональда] Трампа дать им возможность проникнуть на иранские рынки. После подписания президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом договора о всеобъемлющем сотрудничестве страна, которая почти закрыта для всего мира, для России станет абсолютно открытой», — убежден Ибрагимов. 17 января в ходе официального визита иранского лидера в Москву будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Подготовка документа началась в 2023 году после визита в Россию президента Ирана Ибрагима Раиси, который в мае 2024 года погиб в авиакатастрофе. После прихода к власти Масуда Пезешкиана работа над договором была продолжена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран имеет богатые ресурсы. Эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов назвал эту страну клондайком в интервью URA.RU. «Это клондайк. Это — эльдорадо. Китайцы последние 20 лет очень активно осваивают Иран. Но места для инвестиций там найдутся для многих. Поэтому европейцы уговаривают [избранного американского президента Дональда] Трампа дать им возможность проникнуть на иранские рынки. После подписания президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом договора о всеобъемлющем сотрудничестве страна, которая почти закрыта для всего мира, для России станет абсолютно открытой», — убежден Ибрагимов. 17 января в ходе официального визита иранского лидера в Москву будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Подготовка документа началась в 2023 году после визита в Россию президента Ирана Ибрагима Раиси, который в мае 2024 года погиб в авиакатастрофе. После прихода к власти Масуда Пезешкиана работа над договором была продолжена.