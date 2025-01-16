Политолог объяснил, чем России интересен Иран

Иран имеет богатые ресурсы. Эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов назвал эту страну клондайком в интервью URA.RU.
«Это клондайк. Это — эльдорадо. Китайцы последние 20 лет очень активно осваивают Иран. Но места для инвестиций там найдутся для многих. Поэтому европейцы уговаривают [избранного американского президента Дональда] Трампа дать им возможность проникнуть на иранские рынки. После подписания президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом договора о всеобъемлющем сотрудничестве страна, которая почти закрыта для всего мира, для России станет абсолютно открытой», — убежден Ибрагимов.
17 января в ходе официального визита иранского лидера в Москву будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Подготовка документа началась в 2023 году после визита в Россию президента Ирана Ибрагима Раиси, который в мае 2024 года погиб в авиакатастрофе. После прихода к власти Масуда Пезешкиана работа над договором была продолжена.
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