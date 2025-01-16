16 января 2025

Политолог объяснил, чем России интересен Иран

Политолог Ибрагимов: Россия имеет богатые природные ресурсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Политолог объяснил, для чего России нужен договор с Ираном Фото:

Иран имеет богатые ресурсы. Эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов назвал эту страну клондайком в интервью URA.RU.

«Это клондайк. Это — эльдорадо. Китайцы последние 20 лет очень активно осваивают Иран. Но места для инвестиций там найдутся для многих. Поэтому европейцы уговаривают [избранного американского президента Дональда] Трампа дать им возможность проникнуть на иранские рынки. После подписания президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом договора о всеобъемлющем сотрудничестве страна, которая почти закрыта для всего мира, для России станет абсолютно открытой», — убежден Ибрагимов.

17 января в ходе официального визита иранского лидера в Москву будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Подготовка документа началась в 2023 году после визита в Россию президента Ирана Ибрагима Раиси, который в мае 2024 года погиб в авиакатастрофе. После прихода к власти Масуда Пезешкиана работа над договором была продолжена.

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Иран имеет богатые ресурсы. Эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов назвал эту страну клондайком в интервью URA.RU. «Это клондайк. Это — эльдорадо. Китайцы последние 20 лет очень активно осваивают Иран. Но места для инвестиций там найдутся для многих. Поэтому европейцы уговаривают [избранного американского президента Дональда] Трампа дать им возможность проникнуть на иранские рынки. После подписания президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом договора о всеобъемлющем сотрудничестве страна, которая почти закрыта для всего мира, для России станет абсолютно открытой», — убежден Ибрагимов. 17 января в ходе официального визита иранского лидера в Москву будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Подготовка документа началась в 2023 году после визита в Россию президента Ирана Ибрагима Раиси, который в мае 2024 года погиб в авиакатастрофе. После прихода к власти Масуда Пезешкиана работа над договором была продолжена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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