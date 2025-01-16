16 января 2025

Политолог Ибрагимов: Россия не нуждается в военном союзе с Ираном

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Выступление Владимира Путина на форуме Мы вместе. Москва, путин владимир, топ
Россия может сотрудничать с Ираном в военно-технической сфере, но союз заключать не будет, уверен Фархад Ибрагимов Фото:

Россия не нуждается в военном союзе с Ираном, но военно-техническое сотрудничество двух стран это не исключает. Как рассказал в интервью URA.RU эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов, вряд ли подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве двух стран будет содержать обязательства в оборонной сфере.

«Военное союзничество предполагает, что Иран готов будет за нас постоять. Но Россия — это ядерная держава, она сама за себя постоит. Мы будем обмениваться опытом. Ирану интересно создание собственных систем противоракетной обороны, например, — они присматриваются к нашим вооружениям», — объяснил Ибрагимов.

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Россия не нуждается в военном союзе с Ираном, но военно-техническое сотрудничество двух стран это не исключает. Как рассказал в интервью URA.RU эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов, вряд ли подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве двух стран будет содержать обязательства в оборонной сфере. «Военное союзничество предполагает, что Иран готов будет за нас постоять. Но Россия — это ядерная держава, она сама за себя постоит. Мы будем обмениваться опытом. Ирану интересно создание собственных систем противоракетной обороны, например, — они присматриваются к нашим вооружениям», — объяснил Ибрагимов. Первый официальный визит нового лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию состоится 17 января. В Кремле его примет президент РФ Владимир Путин. Лидеры подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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