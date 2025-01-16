Политолог Ибрагимов: Россия не нуждается в военном союзе с Ираном

17 января 2025 в 02:25 Размер текста - 17 +

Россия может сотрудничать с Ираном в военно-технической сфере, но союз заключать не будет, уверен Фархад Ибрагимов Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия не нуждается в военном союзе с Ираном, но военно-техническое сотрудничество двух стран это не исключает. Как рассказал в интервью URA.RU эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов, вряд ли подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве двух стран будет содержать обязательства в оборонной сфере. «Военное союзничество предполагает, что Иран готов будет за нас постоять. Но Россия — это ядерная держава, она сама за себя постоит. Мы будем обмениваться опытом. Ирану интересно создание собственных систем противоракетной обороны, например, — они присматриваются к нашим вооружениям», — объяснил Ибрагимов. Статья по теме Что задумали Путин и Пезешкиан Первый официальный визит нового лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию состоится 17 января. В Кремле его примет президент РФ Владимир Путин. Лидеры подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не нуждается в военном союзе с Ираном, но военно-техническое сотрудничество двух стран это не исключает. Как рассказал в интервью URA.RU эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов, вряд ли подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве двух стран будет содержать обязательства в оборонной сфере. «Военное союзничество предполагает, что Иран готов будет за нас постоять. Но Россия — это ядерная держава, она сама за себя постоит. Мы будем обмениваться опытом. Ирану интересно создание собственных систем противоракетной обороны, например, — они присматриваются к нашим вооружениям», — объяснил Ибрагимов. Первый официальный визит нового лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию состоится 17 января. В Кремле его примет президент РФ Владимир Путин. Лидеры подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.