Украина и Великобритания наметили планы по Черному, Азовскому и Балтийскому морям

Лондон и Киев хотят укрепить защиту Балтийского, Черного и Азовского морей
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Великобритания и Украина подпишут договор о «столетнем сотрудничестве»
Великобритания и Украина подпишут договор о «столетнем сотрудничестве» Фото:

Украина и Великобритания путем военного сотрудничества хотят укрепить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. Это предуспатривает соглашение о «столетнем партнерстве», которое страны намерены подписать, сообщили в британском правительстве.

«Великобритания и Украина подписывают историческое 100-летнее партнерство с целью углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства ради будущих поколений», — заявлено в пресс-релизе на сайте британского правительства. Отмечается, что соглашение будет подписано по результатам поездки на Украину британского премьер-министра Кира Стармера.

Помимо военного аспекта, соглашение также охватывает обмен технологиями. Так, «столетнее партнерство» объединит экспертов двух стран для развития научного и технологического партнерства в таких областях, как здравоохранение, агротехнологии, космос и беспилотники.

Также сообщается, что договором будет внедрена новая схема из Великобритании для проверки зерна. Ее цель — отслеживание поставок похищенного поддельного продовольствия. 

Ранее сообщалось, что Кир Стармер прибыл с необъявленным визитом на Украину. По информации газеты Financial Times, британец намерен подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с лидером Украины Владимиром Зеленским. Также в ходе визита Стармер должен объявить о выделении Киеву новой военной помощи, передает RT.

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Украина и Великобритания путем военного сотрудничества хотят укрепить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. Это предуспатривает соглашение о «столетнем партнерстве», которое страны намерены подписать, сообщили в британском правительстве. «Великобритания и Украина подписывают историческое 100-летнее партнерство с целью углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства ради будущих поколений», — заявлено в пресс-релизе на сайте британского правительства. Отмечается, что соглашение будет подписано по результатам поездки на Украину британского премьер-министра Кира Стармера. Помимо военного аспекта, соглашение также охватывает обмен технологиями. Так, «столетнее партнерство» объединит экспертов двух стран для развития научного и технологического партнерства в таких областях, как здравоохранение, агротехнологии, космос и беспилотники. Также сообщается, что договором будет внедрена новая схема из Великобритании для проверки зерна. Ее цель — отслеживание поставок похищенного поддельного продовольствия.  Ранее сообщалось, что Кир Стармер прибыл с необъявленным визитом на Украину. По информации газеты Financial Times, британец намерен подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с лидером Украины Владимиром Зеленским. Также в ходе визита Стармер должен объявить о выделении Киеву новой военной помощи, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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