Украина и Великобритания наметили планы по Черному, Азовскому и Балтийскому морям

Украина и Великобритания путем военного сотрудничества хотят укрепить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. Это предуспатривает соглашение о «столетнем партнерстве», которое страны намерены подписать, сообщили в британском правительстве.
«Великобритания и Украина подписывают историческое 100-летнее партнерство с целью углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства ради будущих поколений», — заявлено в пресс-релизе на сайте британского правительства. Отмечается, что соглашение будет подписано по результатам поездки на Украину британского премьер-министра Кира Стармера.
Помимо военного аспекта, соглашение также охватывает обмен технологиями. Так, «столетнее партнерство» объединит экспертов двух стран для развития научного и технологического партнерства в таких областях, как здравоохранение, агротехнологии, космос и беспилотники.
Также сообщается, что договором будет внедрена новая схема из Великобритании для проверки зерна. Ее цель — отслеживание поставок похищенного поддельного продовольствия.
Ранее сообщалось, что Кир Стармер прибыл с необъявленным визитом на Украину. По информации газеты Financial Times, британец намерен подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с лидером Украины Владимиром Зеленским. Также в ходе визита Стармер должен объявить о выделении Киеву новой военной помощи, передает RT.
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