Десятки екатеринбуржцев, рискуя здоровьем, спасают птиц из мазута в Анапе. Фото

Глава «Немузея мусора» отправилась волонтером в зону разлива мазута в Анапу

16 января 2025 в 19:00 Размер текста - 17 +

Сейчас пляжи в Анапе чистые, но все может измениться из-за погоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море Десятки жителей Екатеринбурга отправились в Анапу волонтерами после разлива мазута в Черном море. О том, как проходит помощь курортному городу, URA.RU рассказала основатель «Немузея мусора» Яна Трудкова, которая с 19 декабря находится в зоне ЧС. Трудкова приехала с командой спустя четыре дня после крушения танкеров с нефтепродуктами. «В 2021 году мы открывали экологический пляж. И для нас это место очень дорого. И вот практически с первого дня мы убирали пляжи, помогали птицам — мыли их, занимались мониторингом берега», — сказала она. Команда «Немузея мусора» приехала домой перед Новым годом, однако планирует вернуться в Анапу через несколько дней. Сейчас Яна, в частности, занимается обучением, координацией и организацией досуга добровольцев по улице Мира, 113. Например, одна из задач волонтеров— оказывать помощь птицам. На месте работает штаб по мониторингу и спасению. По словам Яны, крылатыми оперативно занимаются, из-за чего потери сводятся к минимуму. На пляже волонтерам запрещено находиться без средств индивидуальной защиты Фото: предоставлено Яной Трудковой В Анапу приезжают не только делегации, которые, в частности, отправляют и некоторые крупные уральские компании, но и одиночные волонтеры, и даже семьи. «Люди иногда приезжают с детьми — такая история неправильная. Даже 17-летнего ребенка будет невозможно зарегистрировать на сайте Добро.РФ», — сказала Трудкова, отметив, что регистрация волонтеров необходима, чтобы не потеряться в зоне ЧС. По ее словам, добровольцам предоставляется питание и проживание. На черноморском побережье Трудкова встретила десятки волонтеров из уральской столицы. «Недавно в штабе интересовалась, откуда приехали люди — много кто был из Екатеринбурга. В период праздников, конечно, было больше уральцев. Они сами приезжают на точки, чтобы убирать мазут», — рассказала Яна. В первые дни после разлива мазута волонтеры спали около трех часов в сутки. «Сейчас немного легче, но все равно больше четырех часов ты не спишь. <…> Сначала мы романтизировали: думали, приедем, очистим пляж и все будет хорошо. В итоге картинка была совершенно другой», — вспомнила Трудкова. С 18 декабря 2024 года зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью. Из них три человека были госпитализированы. В Анапе организована масштабная медицинская поддержка волонтеров и специалистов. Яна не видела людей, получивших интоксикацию. «Здесь вопрос в осознанности самого волонтера — как человек относится к своей безопасности. Сейчас на пляж уже не выпустят без СИЗов, но в первые дни не было все так строго», — рассказала она. Женщина рассказала, что пляжи в Анапе сейчас чистые, а команда позже может отправиться и в Крым. «Конечно же, мы ждем погоды, потому что она может измениться. Да и могут быть повторные выбросы», — ответила Трудкова агентству на вопрос о том, когда планирует вернуться на Урал. В районе Керченского пролива 15 декабря произошло крушение двух танкеров: «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 членов экипажа, и «Волгонефть 239» с 14 моряками. Причиной аварий стал шторм и отсутствие разрешения на выход в море. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов, объем которого, согласно предварительным данным, составил около 3,7 тысячи тонн из общего груза в 9,2 тысячи тонн мазута. Откачать мазут из танкеров планируют до конца января. По факту крушения возбудили два уголовных дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки жителей Екатеринбурга отправились в Анапу волонтерами после разлива мазута в Черном море. О том, как проходит помощь курортному городу, URA.RU рассказала основатель «Немузея мусора» Яна Трудкова, которая с 19 декабря находится в зоне ЧС. Трудкова приехала с командой спустя четыре дня после крушения танкеров с нефтепродуктами. «В 2021 году мы открывали экологический пляж. И для нас это место очень дорого. И вот практически с первого дня мы убирали пляжи, помогали птицам — мыли их, занимались мониторингом берега», — сказала она. Команда «Немузея мусора» приехала домой перед Новым годом, однако планирует вернуться в Анапу через несколько дней. Сейчас Яна, в частности, занимается обучением, координацией и организацией досуга добровольцев по улице Мира, 113. Например, одна из задач волонтеров— оказывать помощь птицам. На месте работает штаб по мониторингу и спасению. По словам Яны, крылатыми оперативно занимаются, из-за чего потери сводятся к минимуму. В Анапу приезжают не только делегации, которые, в частности, отправляют и некоторые крупные уральские компании, но и одиночные волонтеры, и даже семьи. «Люди иногда приезжают с детьми — такая история неправильная. Даже 17-летнего ребенка будет невозможно зарегистрировать на сайте Добро.РФ», — сказала Трудкова, отметив, что регистрация волонтеров необходима, чтобы не потеряться в зоне ЧС. По ее словам, добровольцам предоставляется питание и проживание. На черноморском побережье Трудкова встретила десятки волонтеров из уральской столицы. «Недавно в штабе интересовалась, откуда приехали люди — много кто был из Екатеринбурга. В период праздников, конечно, было больше уральцев. Они сами приезжают на точки, чтобы убирать мазут», — рассказала Яна. В первые дни после разлива мазута волонтеры спали около трех часов в сутки. «Сейчас немного легче, но все равно больше четырех часов ты не спишь. <…> Сначала мы романтизировали: думали, приедем, очистим пляж и все будет хорошо. В итоге картинка была совершенно другой», — вспомнила Трудкова. С 18 декабря 2024 года зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью. Из них три человека были госпитализированы. В Анапе организована масштабная медицинская поддержка волонтеров и специалистов. Яна не видела людей, получивших интоксикацию. «Здесь вопрос в осознанности самого волонтера — как человек относится к своей безопасности. Сейчас на пляж уже не выпустят без СИЗов, но в первые дни не было все так строго», — рассказала она. Женщина рассказала, что пляжи в Анапе сейчас чистые, а команда позже может отправиться и в Крым. «Конечно же, мы ждем погоды, потому что она может измениться. Да и могут быть повторные выбросы», — ответила Трудкова агентству на вопрос о том, когда планирует вернуться на Урал. В районе Керченского пролива 15 декабря произошло крушение двух танкеров: «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 членов экипажа, и «Волгонефть 239» с 14 моряками. Причиной аварий стал шторм и отсутствие разрешения на выход в море. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов, объем которого, согласно предварительным данным, составил около 3,7 тысячи тонн из общего груза в 9,2 тысячи тонн мазута. Откачать мазут из танкеров планируют до конца января. По факту крушения возбудили два уголовных дела.