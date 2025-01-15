Стало известно, когда решится проблема с мазутом в затонувшем танкере в Черном море

Мазут, разлившийся из танкера «Волгонефть-239», который пострадал в результате аварии в декабре 2024 года в районе Керченского пролива, будет откачан до конца января текущего года. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
«Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку строят защитное ограждение в виде стены вокруг резервуара для удержания содержимого в случае повреждения резервуара — прим. URA.RU) корпуса <...>. Его (мазут) откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января», — передает telegram-канал Минтранса РФ слова министра. Там добавили, что 15 января в ходе инспекционного визита вице-премьер Виталий Савельев ознакомился с ходом работ по устранению последствий разлива нефтепродуктов возле мыса Панагия.
В Минтрансе подчеркнули, что работы по очистке акватории продолжаются. С кормы танкера уже откачано 1236 тонн нефтяной смеси, которые транспортируются в герметичных полувагонах. Специалисты Морспасслужбы продолжают осуществлять мониторинг состояния акваторий Керченского пролива и Черного моря.
Ранее Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков потребовал устранить последствия утечки мазута с танкера «Волгонефть-239» в течение одних суток. Куренков подчеркнул, что все необходимые ресурсы для ликвидации этой экологической угрозы имеются в распоряжении.
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