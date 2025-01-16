В России сделают ОСАГО для лихачей еще дороже

ЦБ планирует сделать дороже полис ОСАГО для тех, кто нарушает ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые правила по полисам ОСАГО вступят в силу 27 января
Новые правила по полисам ОСАГО вступят в силу 27 января Фото:

Для автомобилистов, которые регулярно нарушают правила дорожного движения (ПДД), полис ОСАГО станет еще дороже. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО. Чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», — говорится на сайте ЦБ. 

Расширение тарифного коридора по ОСАГО назначено нас 27 января. При этом для общественного транспорта коэффициент увеличится на 11,6%, а для мототранспорта и небольших грузовиков — на 20%. В то же время базовые ставки по ОСАГО для легковых автомобилей останутся без изменений.

Изменения в тарифах ОСАГО, анонсированные Центральным банком России, следуют за планами Российского союза автостраховщиков (РСА), озвученными ранее. В 2025 году РСА уже предупредил о предстоящем изменении тарифов для мототехники, общественного транспорта и грузовиков, а также о введении новых коэффициентов, включая «коэффициент мощности» и «коэффициент возраст-стаж» для мотоциклов.

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Для автомобилистов, которые регулярно нарушают правила дорожного движения (ПДД), полис ОСАГО станет еще дороже. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России. «Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО. Чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», — говорится на сайте ЦБ.  Расширение тарифного коридора по ОСАГО назначено нас 27 января. При этом для общественного транспорта коэффициент увеличится на 11,6%, а для мототранспорта и небольших грузовиков — на 20%. В то же время базовые ставки по ОСАГО для легковых автомобилей останутся без изменений. Изменения в тарифах ОСАГО, анонсированные Центральным банком России, следуют за планами Российского союза автостраховщиков (РСА), озвученными ранее. В 2025 году РСА уже предупредил о предстоящем изменении тарифов для мототехники, общественного транспорта и грузовиков, а также о введении новых коэффициентов, включая «коэффициент мощности» и «коэффициент возраст-стаж» для мотоциклов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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