В Кремле оценили планы Запада на захват территорий Белоруссии

Россия готова защитить Белоруссию в случае реализации планов Запада по захвату приграничных территорий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что Россия несет обязательства по обеспечению безопасности своего союзника.
«Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника. И в рамках союзного государства и других принятых решений», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу планов Запада по захвату приграничных районов республики. Он подчеркнул, что Россия не оставит Белоруссию в беде.
Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил о наличии у Запада планов по захвату приграничья Белоруссии. По его информации, белорусские экстремисты, находящихся за рубежом, намерены войти в эти районы страны и запустить туда западный «миротворческий» контингент.
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