Жители Ноябрьска (ЯНАО) набросились с жалобами на нового подрядчика, который отвечает за уборку дорог. Тюменская организация «Армат-М» с 2025 года заменила «Севердорстрой». За работу сотрудники нового подрядчика приступили 1 января, однако по истечению более двух недель ситуация в городе с уборкой дорог оставляет желать лучшего. URA.RU собрало подборку актуальных на 16 января жалоб ноябрян.
"Таких ужасных дорог в Ноябрьске никогда не было. Каждое утро езжу с дальнего СМП и молюсь, чтобы не улететь куда-то. Перестроиться вообще невозможно, позавчера в меня чуть не влетела машина, вчера ДТП со спецтехникой, сегодня 16 января меня кидало по этой дороге. Зато машины "Армат-М" ездят уже не первый раз с поднятым ковшом, ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система — прим. ред.) накатывают? — написали в группе "Злой ноябрянин" в VK.
Жалобы начали поступать с новогодних праздников — тогда за организацию вступился некий Расул Чеченский, он написал ответный пост в соцсетях, в котором сообщил, что с 1 по 4 января, пока все отдыхали, спецтехника ездила по дорогам Ноябрьска и чистила город от снега. Однако негативных комментариев в адрес компании меньше не стало.
"Невозможно ехать, чтобы разъехаться со встречкой — нужно в сугроб заезжать! Кидает из стороны в сторону. Видела, как ехала по этой дороге снегоуборочная техника, думала, почистят — нет, даже хуже стало. Посередине дороги накатали одну полосу-траншеи" — написали в той же группе в VK. Подобный комментарий оставили и другие ноябряне, чья машина буквально застряла на центральной дороге. "Пускай хотя бы главные дороги почистят. Мы застряли на главной дороге — на кольце промзоны застряли", — сообщили в telegram-канале "NSK".
Колеи на дорогах — болевая точка ноябрян. Беспокоят особо улицы Магистральная и Рабочая, а также их пересечение. Жители сообщают, что колеи здесь настолько большие, что автобусы застревают и не могут повернуть с Рабочей на Магистральную — отсюда образуются пробки, поэтому и до остановок транспорт «доползает» с задержками.
"Улица Магистральная, 1Б — из 60 единиц техники отправьте хотя бы одну МТЗ (машины на колесной базе для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных, строительных и транспортных работ — прим. ред.), чтобы хвосты убрать" — сообщили в "Злом ноябрянине".
Там же Анастасия Перевалова сообщала о ситуации на улице Рабочей. «Вся улица такая до школы №10 и в сторону гостиницы „Белая медведица“, — написала девушка в комментариях к посту.
Согласно сайту ЕИС «Закупки», за свою работу тюменская компания получит более 477 миллионов рублей из местного бюджета. Договор с «Армат-М» заключен до конца 2025 года. Помимо уборки снега, организация должна будет ремонтировать дороги в летний и зимний период, а также отвечать за нанесение разметки, обслуживать теплые остановки и светофоры.
Проблемы с уборкой дорог связывают в первую очередь с высоким уровнем осадков. Работу нового подрядчика ООО ДСК «Армат-М» прокомментировал мэр Ноябрьска Алексей Романов.
"Наша погода проверяет его на прочность. Дорожники ликвидируют последствия снегопада. С 1 по 10 января на полигон вывезли 25 тысяч кубометров снега, это гораздо больше, чем в прошлом году", — написал Романов в своем официальном telegram-канале.
По сообщению телевизионного агентства Ноябрьска «МИГ», зима 2025 года выдалась аномально теплой и снега выпало в разы больше, чем в предыдущих годах, — 40,5 миллиметров. К примеру, за первые две недели прошлого года на полигон вывезли — 11.500 кубометров снега, а за такой же период 2025 года — 30.000 кубометров.
"С нового года, как мы зашли, только мы вывезли огромнейшее количество снега. Плюс все остальные организации, которые вывозят на полигон снег, то есть в среднем здесь по 100-150 машин заходит, помимо нас" — сообщил корреспонденту телевизионного агентства "МИГ" руководитель ноябрьского филиала "Армат-М" Артур Борисов.
Тем временем местные самосвальщики сообщили в соцсетях, что машины буквально застревают на полигоне. «Туда невозможно заехать — машина грузится и пропадает на полдня. Мы платим бешеные деньги за один рейс. Нагребли кучи снега, а везти его некуда», — сообщили в telegram-канале «NSK».
Ранее агентство сообщало, что тюменский бизнесмен, экс-депутат и учредитель компании «ООО Армат-М» Рудик Манукян, который обвиняется в мошенничестве, получил подряд на содержание улично-дорожной сети Ноябрьска. Ранее подрядом владела компания «Севердорстрой», сотрудник которой стал фигурантом коррупционного дела.
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