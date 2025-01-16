В Перми проверили здания учреждений, из которых эвакуировали учеников

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В учебных учреждениях все спокойно
В учебных учреждениях все спокойно Фото:

Министерство территориальной безопасности проверило помещения школы №146 и Пермского профессионально-педагогического колледжа после сообщений о минировании. Опасные предметы обнаружены не были, сообщили в telegram-канале ведомства.

«Взрывные устройства не обнаружены. Информация оказалась ложной», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что неизвестный позвонил в школу №146 и Пермский профессионально-педагогический колледж и сообщил о взрывном устройстве. Школьников и студентов эвакуировали. Также в telegram-каналах распространили информацию об эвакуации Пермского авиационного техникума и Финансово-экономического колледжа, но туда никаких сообщений о минировании не поступало.

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Министерство территориальной безопасности проверило помещения школы №146 и Пермского профессионально-педагогического колледжа после сообщений о минировании. Опасные предметы обнаружены не были, сообщили в telegram-канале ведомства. «Взрывные устройства не обнаружены. Информация оказалась ложной», — сказано в сообщении. Ранее стало известно, что неизвестный позвонил в школу №146 и Пермский профессионально-педагогический колледж и сообщил о взрывном устройстве. Школьников и студентов эвакуировали. Также в telegram-каналах распространили информацию об эвакуации Пермского авиационного техникума и Финансово-экономического колледжа, но туда никаких сообщений о минировании не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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