В Перми проверили здания учреждений, из которых эвакуировали учеников

Министерство территориальной безопасности проверило помещения школы №146 и Пермского профессионально-педагогического колледжа после сообщений о минировании. Опасные предметы обнаружены не были, сообщили в telegram-канале ведомства.
«Взрывные устройства не обнаружены. Информация оказалась ложной», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что неизвестный позвонил в школу №146 и Пермский профессионально-педагогический колледж и сообщил о взрывном устройстве. Школьников и студентов эвакуировали. Также в telegram-каналах распространили информацию об эвакуации Пермского авиационного техникума и Финансово-экономического колледжа, но туда никаких сообщений о минировании не поступало.
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