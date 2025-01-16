Премьер Молдавии обиделся на Россию из-за поставок газа Приднестровью

Молдавский премьер-министр Дорин Речан выразил недовольство решением России поставлять газ в Приднестровье, игнорируя потребности Молдовы. Речан подчеркнул, что такие действия могут привести к эскалации напряженности в регионе.
«Уже ясно, что „Газпром“ будет поставлять газ в меньших объемах, достаточных для левого берега (Приднестровья), но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии. И, соответственно, чтобы подтолкнуть нас к сценарию эскалации, к сценарию конфликта», — заявил Речан журналистам. Так он прокомментировал переговоры, которые провел президент Приднестровья Вадим Красносельскийв Москве.
Дорин Речан также обвинил Кремль в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По его словам, цель таких действий — создание напряженности и нестабильности в регионе.
С начала 2025 года компания «Газпром» прекратила газоснабжение Молдавии и Приднестровья из-за неоднократных задержек платежей со стороны «Молдовагаз» за российский газ. Кроме того, причиной стало и прекращение транзита газа через Украину. В результате большинство предприятий в республике остановили свою работу, а жители оказались без отопления. При этом республика отказалась от помощи Молдавии в закупке газа из Европы для решения энергетического кризиса.
Россия решила помочь Приднестровской Молдавской Республике, предоставив газ в качестве гуманитарной помощи. В РФ уже готовы начать поставки газа, однако для этого необходимо решить ряд логистических вопросов.
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