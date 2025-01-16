Челябинскому экс-губернатору Дубровскому пересмотрели решение о банкротстве

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство экс-губернатора Бориса Дубровского о пересмотре решения о банкротстве. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.
«Заявление должника Дубровского Бориса Александровича о пересмотре определения суда удовлетворить», — говорится в решении суда. Дубровский добивался пересмотра решения из-за того, что его основной долг, перед семейной фирмой «Монтажник», снизился с 37,3 млн рублей до 9, 755 млн рублей. Этого добился его адвокат Кирилл Мухин. 10 февраля суд вынесет новое решение по банкротству.
Самому Мухину Дубровский должен 620 тысяч рублей. Кроме того, налоговики выставили требования к экс-губернатору на сумму свыше 2,6 млн рублей. Эти долги, как м долги перед «Монтажником» уже готов погасить за Дубровского бизнесмен Денис Кашигин. Когда долги будут погашены, бывший глава региона выйдет из банкротства.
Сам Дубровский после отставки покинул России. Его сын Александр также признан банкротом. Обанкрочена семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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