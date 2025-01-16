Верховный суд решил судить менеджеров пермского завода «Телта» в Москве

Топ-менеджеров обвиняют в мошенничестве
Дело пермского завода «Телта» будет рассматривать Мещанский суд Москвы. Топ-менеджеров предприятия обвиняют в том, что они закупили телефоны в Китае и выдавали их за свои, выполняя госконтракт.
«Верховный суд РФ оставил без удовлетворения иск об изменении подсудности для рассмотрения дела о мошенничестве с контрактами Минобороны на Пермском телефонном заводе», — пишет Properm со ссылкой на Верховный суд РФ. Такое решение было принято 16 января.
Ранее URA.RU рассказало, что топ-менеджеров завода арестовали за мошенничество в особо крупном размере. Также в деле были замешаны военные Минобороны РФ.
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