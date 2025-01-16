Верховный суд решил судить менеджеров пермского завода «Телта» в Москве

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Топ-менеджеров обвиняют в мошенничестве
Топ-менеджеров обвиняют в мошенничестве Фото:

Дело пермского завода «Телта» будет рассматривать Мещанский суд Москвы. Топ-менеджеров предприятия обвиняют в том, что они закупили телефоны в Китае и выдавали их за свои, выполняя госконтракт.

«Верховный суд РФ оставил без удовлетворения иск об изменении подсудности для рассмотрения дела о мошенничестве с контрактами Минобороны на Пермском телефонном заводе», — пишет Properm со ссылкой на Верховный суд РФ. Такое решение было принято 16 января.

Ранее URA.RU рассказало, что топ-менеджеров завода арестовали за мошенничество в особо крупном размере. Также в деле были замешаны военные Минобороны РФ.

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Дело пермского завода «Телта» будет рассматривать Мещанский суд Москвы. Топ-менеджеров предприятия обвиняют в том, что они закупили телефоны в Китае и выдавали их за свои, выполняя госконтракт. «Верховный суд РФ оставил без удовлетворения иск об изменении подсудности для рассмотрения дела о мошенничестве с контрактами Минобороны на Пермском телефонном заводе», — пишет Properm со ссылкой на Верховный суд РФ. Такое решение было принято 16 января. Ранее URA.RU рассказало, что топ-менеджеров завода арестовали за мошенничество в особо крупном размере. Также в деле были замешаны военные Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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