Силовики несколько часов обыскивали айтишников в центре Екатеринбурга: версии

Обыск в Spectrum Data в Екатеринбурге мог быть связан с делом о передаче данных

16 января 2025 в 21:01 Размер текста - 17 +

Айтишники считают, что силовиков якобы натравили конкуренты Фото: Размик Закарян © URA.RU Силовики закончили обыски в офисе IT-компании Spectrum Data в центре Екатеринбурга. По одной из версий, операция могла быть связана с незаконным распространением персональных данных. Все, что известно о визите «погон» в компанию, — в сбойке URA.RU. В офисник на улице Добролюбова, 16/2 правоохранители нагрянули в 11 утра. Охранник рассказал URA.RU, что два человека в штатском поднялись на девятый этаж. Однако там же корреспондент URA.RU увидел минимум еще одного в камуфляже. Другая группа силовиков работала на пятом этаже, где тоже есть офис Spectrum Data. Что конкретно искали или проверяли оперативники, пока неизвестно. Сотрудники компании не ответили на этот вопрос журналиста. Сообщалось, что полицейские якобы действовали жестко, «положили мордой в пол». Это URA.RU опроверг работник компании. По неофициальным данным telegram-канала Mash, проверка могла быть связана с распространением персональных данных (основная специализация фирмы — базы данных граждан и юрлиц РФ). «Если окажется так, то возможно, что в уголовном деле будет несколько фигурантов», — предполагает источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам. Новость по теме Названа причина обысков в офисе айтишников в центре Екатеринбурга «Это не просто компания. Она занимается именно предоставлением персональных данных. Вводите данные человека, а сервис проверяет по базам. В фирме говорят, что это законно, так как все из открытых источников. Но после введения уголовной ответственности за распространение данных, ситуация ужесточилась. Они буквально по грани ходят, вот и дошли», — рассказал URA.RU предприниматель, который несколько раз обращался к Spectrum Data. Плотного сотрудничества с фирмой у него не было, так как «не сошлись по тарифам». Айтишник фирмы сказал агентству, что в компании «строго следят за соблюдением законов РФ». По другой версии, выдвинутой сотрудниками, силовиков якобы могли натравить конкуренты. Официальных пояснений от представителей Spectrum Data не было (просьба о комментарии отправлена, ответ ожидается). В региональном ГУ МВД высказались сдержанно. «Подтверждаю информацию о проводимых силовиками оперативных мероприятиях. Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться», — говорил пресс-атташе областного полицейского главка Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики закончили обыски в офисе IT-компании Spectrum Data в центре Екатеринбурга. По одной из версий, операция могла быть связана с незаконным распространением персональных данных. Все, что известно о визите «погон» в компанию, — в сбойке URA.RU. В офисник на улице Добролюбова, 16/2 правоохранители нагрянули в 11 утра. Охранник рассказал URA.RU, что два человека в штатском поднялись на девятый этаж. Однако там же корреспондент URA.RU увидел минимум еще одного в камуфляже. Другая группа силовиков работала на пятом этаже, где тоже есть офис Spectrum Data. Что конкретно искали или проверяли оперативники, пока неизвестно. Сотрудники компании не ответили на этот вопрос журналиста. Сообщалось, что полицейские якобы действовали жестко, «положили мордой в пол». Это URA.RU опроверг работник компании. По неофициальным данным telegram-канала Mash, проверка могла быть связана с распространением персональных данных (основная специализация фирмы — базы данных граждан и юрлиц РФ). «Если окажется так, то возможно, что в уголовном деле будет несколько фигурантов», — предполагает источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам. «Это не просто компания. Она занимается именно предоставлением персональных данных. Вводите данные человека, а сервис проверяет по базам. В фирме говорят, что это законно, так как все из открытых источников. Но после введения уголовной ответственности за распространение данных, ситуация ужесточилась. Они буквально по грани ходят, вот и дошли», — рассказал URA.RU предприниматель, который несколько раз обращался к Spectrum Data. Плотного сотрудничества с фирмой у него не было, так как «не сошлись по тарифам». Айтишник фирмы сказал агентству, что в компании «строго следят за соблюдением законов РФ». По другой версии, выдвинутой сотрудниками, силовиков якобы могли натравить конкуренты. Официальных пояснений от представителей Spectrum Data не было (просьба о комментарии отправлена, ответ ожидается). В региональном ГУ МВД высказались сдержанно. «Подтверждаю информацию о проводимых силовиками оперативных мероприятиях. Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться», — говорил пресс-атташе областного полицейского главка Валерий Горелых.