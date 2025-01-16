Названа причина обысков в офисе айтишников в центре Екатеринбурга

Силовая операция в офисе IT-компании Spectrum Data в центре Екатеринбурга могут быть связаны с делом о разглашении персональных данных, с которыми работает организация. Информация об этом появилась в Telegram.
«В штаб-квартиру разработчиков в Екатеринбурге пришли с обысками. Предварительная причина — несанкционированное разглашение персональных данных», — передает telegram-канал Mash. В ходе операции силовики забрали телефоны у сотрудников.
Оперативные мероприятия в офисе проводили утром 16 января. На данный момент в полиции воздерживаются от комментариев, а в самой компании не отвечают на звонки. Известно только, что в операции задействованы сыщики.
Компания разработала приложения «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson и другие. Основная специализация — базы данных граждан и юрлиц России.
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