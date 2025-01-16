Названа причина обысков в офисе айтишников в центре Екатеринбурга

Mash: в офисе IT-компании в Екатеринбурге провели обыски из-за раскрытия данных
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Обыск в "Ренова". Москва, фсб, силовики, маски-шоу
Силовики забрали телефоны у сотрудников компании (архивное фото) Фото:

Силовая операция в офисе IT-компании Spectrum Data в центре Екатеринбурга могут быть связаны с делом о разглашении персональных данных, с которыми работает организация. Информация об этом появилась в Telegram.

«В штаб-квартиру разработчиков в Екатеринбурге пришли с обысками. Предварительная причина — несанкционированное разглашение персональных данных», — передает telegram-канал Mash. В ходе операции силовики забрали телефоны у сотрудников.

Оперативные мероприятия в офисе проводили утром 16 января. На данный момент в полиции воздерживаются от комментариев, а в самой компании не отвечают на звонки. Известно только, что в операции задействованы сыщики.

Компания разработала приложения «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson и другие. Основная специализация — базы данных граждан и юрлиц России.

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Силовая операция в офисе IT-компании Spectrum Data в центре Екатеринбурга могут быть связаны с делом о разглашении персональных данных, с которыми работает организация. Информация об этом появилась в Telegram. «В штаб-квартиру разработчиков в Екатеринбурге пришли с обысками. Предварительная причина — несанкционированное разглашение персональных данных», — передает telegram-канал Mash. В ходе операции силовики забрали телефоны у сотрудников. Оперативные мероприятия в офисе проводили утром 16 января. На данный момент в полиции воздерживаются от комментариев, а в самой компании не отвечают на звонки. Известно только, что в операции задействованы сыщики. Компания разработала приложения «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson и другие. Основная специализация — базы данных граждан и юрлиц России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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