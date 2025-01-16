Депутат Рады Дмитрук призвал завести уголовное дело на Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук обвинил главу страны Владимира Зеленского в призывах к насилию против политиков. Об этом он написал в своем telegram-канале после визита Зеленского в Варшаву.
«Величайший (Зеленский — прим URA.RU) угрожает и призывает убивать политиков» — высказался Дмитрук. По его мнению, действия президента могут стать основанием для уголовного преследования.
Ранее Дмитрук заявил, что в марте 2022 года, его пытали в Службе безопасности Украины (СБУ). Он утверждает, что его заставляли отказаться от критики Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Также политик заявлял о покушениях на свою жизнь.
На Зеленского уже предлагали завести уголовное дело. Еще в декабре 2024 года председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук попросил прокуратуру Бельгии привлечь к ответсвенности лидера Украины за попытку дать 500 млн евро премьер-министру Словакии Роберту Фицо за поддержку вступления страны в НАТО.
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