Депутат Рады Дмитрук призвал завести уголовное дело на Зеленского

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Депутат Дмитрук придумал, по какой статье завести уголовное дело на Зеленского
Депутат Дмитрук придумал, по какой статье завести уголовное дело на Зеленского Фото:

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук обвинил главу страны Владимира Зеленского в призывах к насилию против политиков. Об этом он написал в своем telegram-канале после визита Зеленского в Варшаву.

«Величайший (Зеленский — прим URA.RU) угрожает и призывает убивать политиков» — высказался Дмитрук. По его мнению, действия президента могут стать основанием для уголовного преследования.

Ранее Дмитрук заявил, что в марте 2022 года, его пытали в Службе безопасности Украины (СБУ). Он утверждает, что его заставляли отказаться от критики Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Также политик заявлял о покушениях на свою жизнь.

На Зеленского уже предлагали завести уголовное дело. Еще в декабре 2024 года председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук попросил прокуратуру Бельгии привлечь к ответсвенности лидера Украины за попытку дать 500 млн евро премьер-министру Словакии Роберту Фицо за поддержку вступления страны в НАТО.

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Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук обвинил главу страны Владимира Зеленского в призывах к насилию против политиков. Об этом он написал в своем telegram-канале после визита Зеленского в Варшаву. «Величайший (Зеленский — прим URA.RU) угрожает и призывает убивать политиков» — высказался Дмитрук. По его мнению, действия президента могут стать основанием для уголовного преследования. Ранее Дмитрук заявил, что в марте 2022 года, его пытали в Службе безопасности Украины (СБУ). Он утверждает, что его заставляли отказаться от критики Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Также политик заявлял о покушениях на свою жизнь. На Зеленского уже предлагали завести уголовное дело. Еще в декабре 2024 года председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук попросил прокуратуру Бельгии привлечь к ответсвенности лидера Украины за попытку дать 500 млн евро премьер-министру Словакии Роберту Фицо за поддержку вступления страны в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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