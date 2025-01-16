Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества. Документ вступил в силу со дня подписания.
«Провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества», — гласит текст указа. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Такое решение было принято президентом в целях «сохранения исторической памяти», а также в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.
В России началась подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с юбилеем будут представлены новые данные о злодеяниях украинских и прибалтийских коллаборационистов времен Второй мировой войны. Кроме того, ряд городов получит звание «Город трудовой доблести». Какие еще меры примут в России в рамках подготовки к 80-летию Победы — в материале URA.RU.
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