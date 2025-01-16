16 января 2025

Названа главная особенность новейшего дрона ВС РФ «Князь Вандал»

Дандыкин: уничтоживший технику НАТО на 300 млн «Князь Вандал» неуязвим для РЭБ
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Дрон «Князь Вандал» неуязвим для РЭБ (архивное фото)
Дрон «Князь Вандал» неуязвим для РЭБ (архивное фото) Фото:

Новый новгородский FPV-дрон «Князь Вандал» отличается высокой устойчивостью к электронной борьбе противника. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«„Князь Вандал“ очень невосприимчив к работе вражеской электронной борьбы, что сейчас очень важно. Поэтому он применяется эффективно. Сейчас перестраиваются потому, что что-то враг находит. У нас, скажем так, были оптико-волоконные связи, если дроны идут. Сейчас они тоже у врага появляются, то есть берут что-то у нас, мы что-то берём у них», — передает его слова Life.ru.

Ранее URA.RU рассказывало, как «Князь Вандал» лишил НАТО 300 миллионов долларов. Украинские РЭБ бессильны против нового российского БПЛА, так как засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов. Как выглядит «Князь Вандал» — в фоторепортаже URA.RU.

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Новый новгородский FPV-дрон «Князь Вандал» отличается высокой устойчивостью к электронной борьбе противника. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. «„Князь Вандал“ очень невосприимчив к работе вражеской электронной борьбы, что сейчас очень важно. Поэтому он применяется эффективно. Сейчас перестраиваются потому, что что-то враг находит. У нас, скажем так, были оптико-волоконные связи, если дроны идут. Сейчас они тоже у врага появляются, то есть берут что-то у нас, мы что-то берём у них», — передает его слова Life.ru. Ранее URA.RU рассказывало, как «Князь Вандал» лишил НАТО 300 миллионов долларов. Украинские РЭБ бессильны против нового российского БПЛА, так как засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов. Как выглядит «Князь Вандал» — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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