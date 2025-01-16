Названа главная особенность новейшего дрона ВС РФ «Князь Вандал»

Новый новгородский FPV-дрон «Князь Вандал» отличается высокой устойчивостью к электронной борьбе противника. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
«„Князь Вандал“ очень невосприимчив к работе вражеской электронной борьбы, что сейчас очень важно. Поэтому он применяется эффективно. Сейчас перестраиваются потому, что что-то враг находит. У нас, скажем так, были оптико-волоконные связи, если дроны идут. Сейчас они тоже у врага появляются, то есть берут что-то у нас, мы что-то берём у них», — передает его слова Life.ru.
Ранее URA.RU рассказывало, как «Князь Вандал» лишил НАТО 300 миллионов долларов. Украинские РЭБ бессильны против нового российского БПЛА, так как засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов. Как выглядит «Князь Вандал» — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.