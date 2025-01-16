Боец РФ с позывным «Хитман» головой остановил дрон и спас напарников

Российский военный с позывным «Хитман» совершил подвиг в боях за Авдеевку (ДНР), остановив дрон ВСУ собственной головой, чем спас товарищей. Об этом стало известно российским СМИ.
«Хитман встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришёлся в голову. В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», — рассказал замкомандира мотострелкового батальона с позывным «Крестик» в интервью RT.
Отмечается, что эвакуировать совершившего подвиг бойца удалось лишь спустя несколько дней. Несмотря на полученную травму, военный оставался в бодром настрое. «Сидел с перемотанной головой, шутил, подбадривал нас», — заключил «Крестик».
Ранее появились кадры, на которых боец ВС РФ увернулся от восьми дронов ВСУ за 20 минут. Военнослужащий российской армии с позывным «Фунт» направлялся к пункту назначения через линию фронта в зоне спецоперации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.