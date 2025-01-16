16 января 2025

Боец РФ с позывным «Хитман» головой остановил дрон и спас напарников

© Служба новостей «URA.RU»
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Российский военный головой сбил дрон ВСУ, благодаря чему удалось избежать попадания по товарищам
Российский военный головой сбил дрон ВСУ, благодаря чему удалось избежать попадания по товарищам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военный с позывным «Хитман» совершил подвиг в боях за Авдеевку (ДНР), остановив дрон ВСУ собственной головой, чем спас товарищей. Об этом стало известно российским СМИ.

«Хитман встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришёлся в голову. В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», — рассказал замкомандира мотострелкового батальона с позывным «Крестик» в интервью RT.

Отмечается, что эвакуировать совершившего подвиг бойца удалось лишь спустя несколько дней. Несмотря на полученную травму, военный оставался в бодром настрое. «Сидел с перемотанной головой, шутил, подбадривал нас», — заключил «Крестик».

Ранее появились кадры, на которых боец ВС РФ увернулся от восьми дронов ВСУ за 20 минут. Военнослужащий российской армии с позывным «Фунт» направлялся к пункту назначения через линию фронта в зоне спецоперации.

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Российский военный с позывным «Хитман» совершил подвиг в боях за Авдеевку (ДНР), остановив дрон ВСУ собственной головой, чем спас товарищей. Об этом стало известно российским СМИ. «Хитман встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришёлся в голову. В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», — рассказал замкомандира мотострелкового батальона с позывным «Крестик» в интервью RT. Отмечается, что эвакуировать совершившего подвиг бойца удалось лишь спустя несколько дней. Несмотря на полученную травму, военный оставался в бодром настрое. «Сидел с перемотанной головой, шутил, подбадривал нас», — заключил «Крестик». Ранее появились кадры, на которых боец ВС РФ увернулся от восьми дронов ВСУ за 20 минут. Военнослужащий российской армии с позывным «Фунт» направлялся к пункту назначения через линию фронта в зоне спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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