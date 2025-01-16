16 января 2025

Байден бессвязным текстом попытался раскритиковать Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден, озвучивая критику в адрес Путина, произнес случайный набор слов
Байден, озвучивая критику в адрес Путина, произнес случайный набор слов Фото:

Президент США Джо Байден случайным набором слов высказал критику в адрес российского лидера Владимира Путина. Выступление главы Штатов прошло на военной базе в пригороде Вашингтона.

«Когда я разговаривал по телефону с Путиным, он заявил, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда сказал ему, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО», — сказал Байден на выступлении. Трансляцию вел Белый дом в соцсети X.

В начале января наступившего года президент США запутался, кто родился последним в его семье — правнук или правнучка. До этого Байден заявлял о том, что хотел бы отшлепать избранного главу Штатов Дональда Трампа и его сторонников.

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Президент США Джо Байден случайным набором слов высказал критику в адрес российского лидера Владимира Путина. Выступление главы Штатов прошло на военной базе в пригороде Вашингтона. «Когда я разговаривал по телефону с Путиным, он заявил, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда сказал ему, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО», — сказал Байден на выступлении. Трансляцию вел Белый дом в соцсети X. В начале января наступившего года президент США запутался, кто родился последним в его семье — правнук или правнучка. До этого Байден заявлял о том, что хотел бы отшлепать избранного главу Штатов Дональда Трампа и его сторонников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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