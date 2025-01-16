Президент США Джо Байден случайным набором слов высказал критику в адрес российского лидера Владимира Путина. Выступление главы Штатов прошло на военной базе в пригороде Вашингтона.
«Когда я разговаривал по телефону с Путиным, он заявил, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда сказал ему, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО», — сказал Байден на выступлении. Трансляцию вел Белый дом в соцсети X.
В начале января наступившего года президент США запутался, кто родился последним в его семье — правнук или правнучка. До этого Байден заявлял о том, что хотел бы отшлепать избранного главу Штатов Дональда Трампа и его сторонников.
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