Брюс Уиллис впервые вышел на публику после диагноза «деменция»

Актер Брюс Уиллис впервые после диагностики деменции появился на публике, чтобы поблагодарить спасателей в Лос-Анджелесе. Видео, опубликованное его женой Эммой Хеминг Уиллис, показывает, как он общается с полицейскими и пожимает им руки. Об этом сообщает ABC News.
«Актер поблагодарил спасателей, работающих на ликвидации последствий пожаров в Лос-Анджелесе. Издание отметило, что это появление на публике стало первым после того, как в феврале 2023 года у него диагностировали лобно-височную деменцию», — говорится на сайте ABC News. На видео Брюс Уиллис охотно позирует и фотографируется с полицейскими.
Ранее URA.RU сообщало, что церемонию вручения кинопремии «Оскар» могут отменить впервые за свою историю из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Как сообщают иностранные издания, организационные комитеты ежедневно оценивают обстановку, чтобы принять окончательное решение.
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