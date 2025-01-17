Брюс Уиллис впервые вышел на публику после диагноза «деменция»

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Актер впервые после диагноза деменции появился на публике
Актер впервые после диагноза деменции появился на публике Фото:

Актер Брюс Уиллис впервые после диагностики деменции появился на публике, чтобы поблагодарить спасателей в Лос-Анджелесе. Видео, опубликованное его женой Эммой Хеминг Уиллис, показывает, как он общается с полицейскими и пожимает им руки. Об этом сообщает ABC News. 

«Актер поблагодарил спасателей, работающих на ликвидации последствий пожаров в Лос-Анджелесе. Издание отметило, что это появление на публике стало первым после того, как в феврале 2023 года у него диагностировали лобно-височную деменцию», — говорится на сайте ABC News. На видео Брюс Уиллис охотно позирует и фотографируется с полицейскими. 

Ранее URA.RU сообщало, что церемонию вручения кинопремии «Оскар» могут отменить впервые за свою историю из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Как сообщают иностранные издания, организационные комитеты ежедневно оценивают обстановку, чтобы принять окончательное решение. 

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Актер Брюс Уиллис впервые после диагностики деменции появился на публике, чтобы поблагодарить спасателей в Лос-Анджелесе. Видео, опубликованное его женой Эммой Хеминг Уиллис, показывает, как он общается с полицейскими и пожимает им руки. Об этом сообщает ABC News.  «Актер поблагодарил спасателей, работающих на ликвидации последствий пожаров в Лос-Анджелесе. Издание отметило, что это появление на публике стало первым после того, как в феврале 2023 года у него диагностировали лобно-височную деменцию», — говорится на сайте ABC News. На видео Брюс Уиллис охотно позирует и фотографируется с полицейскими.  Ранее URA.RU сообщало, что церемонию вручения кинопремии «Оскар» могут отменить впервые за свою историю из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Как сообщают иностранные издания, организационные комитеты ежедневно оценивают обстановку, чтобы принять окончательное решение. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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