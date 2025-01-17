На Западе обрушились с критикой на жену Зеленского из-за одного поступка

На супругу украинского лидера Владимира Зеленского Елену обрушились с критикой после поездки на горнолыжный курорт Санкт-Мориц в Швейцарии. С соответствующим негативным заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз.
«Пока сотни тысяч украинцев умирают, жена [Зеленского] отправилась на горнолыжный курорт Санкт-Мориц с детьми <…>. Великолепно», — иронично отметил Боуз в соцсети X. Он также к своему посту приложил соответствующие видео.
Елену Зеленскую неоднократно обвиняли в нецелесообразных поездках и необоснованной трате денег. Она также подвергалась критике за неоднозначные заявления. В частности, в 2022 году она говорила, что украинский конфликт сблизил ее с мужем. Также Елену обвиняют в том, что ее больше не беспокоит судьба страны, передает Pravda.ru.
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