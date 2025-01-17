На Западе обрушились с критикой на жену Зеленского из-за одного поступка

Ирландский журналист Боуз обвинил Зеленскую в поездке на швейцарский курорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Елену Зеленскую заметили на элитном горнолыжном курорте в Швейцарии
Елену Зеленскую заметили на элитном горнолыжном курорте в Швейцарии Фото:

На супругу украинского лидера Владимира Зеленского Елену обрушились с критикой после поездки на горнолыжный курорт Санкт-Мориц в Швейцарии. С соответствующим негативным заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз. 

«Пока сотни тысяч украинцев умирают, жена [Зеленского] отправилась на горнолыжный курорт Санкт-Мориц с детьми <…>. Великолепно», — иронично отметил Боуз в соцсети X. Он также к своему посту приложил соответствующие видео.

Елену Зеленскую неоднократно обвиняли в нецелесообразных поездках и необоснованной трате денег. Она также подвергалась критике за неоднозначные заявления. В частности, в 2022 году она говорила, что украинский конфликт сблизил ее с мужем. Также Елену обвиняют в том, что ее больше не беспокоит судьба страны, передает Pravda.ru. 

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На супругу украинского лидера Владимира Зеленского Елену обрушились с критикой после поездки на горнолыжный курорт Санкт-Мориц в Швейцарии. С соответствующим негативным заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз.  «Пока сотни тысяч украинцев умирают, жена [Зеленского] отправилась на горнолыжный курорт Санкт-Мориц с детьми <…>. Великолепно», — иронично отметил Боуз в соцсети X. Он также к своему посту приложил соответствующие видео. Елену Зеленскую неоднократно обвиняли в нецелесообразных поездках и необоснованной трате денег. Она также подвергалась критике за неоднозначные заявления. В частности, в 2022 году она говорила, что украинский конфликт сблизил ее с мужем. Также Елену обвиняют в том, что ее больше не беспокоит судьба страны, передает Pravda.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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