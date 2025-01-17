В России ожидается резкое подорожание вина из-за новых пошлин

Директор виноторговой компании Липилин: к марту цены на вино вырастут на 10-15%
© Служба новостей «URA.RU»
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В России с февраля или марта ожидается рост цен на иностранные вина
В России с февраля или марта ожидается рост цен на иностранные вина Фото:

В России к марту этого года ожидается рост цен на импортные вина примерно на 10-15%. Причиной этому послужат новые пошлины, изменения курса валют и рост других расходов виноторговых компаний. Об этом предупреждают импортеры.

«Импортное вино подорожает на рынке на 10-15% в феврале-марте. Большая часть крупнейших импортеров, в том числе и Fort, уже уведомили своих партнеров о повышении цен в феврале 2025 года», — прокомментировал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин в разговоре с РИА Новости. Помимо повышения пошлин, эксперт также выделил другие причины ценового роста, в частности, изменения курса валют. 

Другие специалисты отмечают, что на повышение акцизных ставок повлияли и расходы на логистику. Кроме того, винопроизводители отмечают, что из-за повышения цен на иностранные вина вырастет спрос на отечественные напитки. Поэтому цены на них также могут увеличиться.

Правительство РФ еще в 2023 году увеличило импортные тарифы на вина из недружественных стран. Изначально ставка составляла 12,5%, но, начиная с августа 2024 года, власти повысили пошлины до 25%, установив минимальную плату в два доллара за литр.

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В России к марту этого года ожидается рост цен на импортные вина примерно на 10-15%. Причиной этому послужат новые пошлины, изменения курса валют и рост других расходов виноторговых компаний. Об этом предупреждают импортеры. «Импортное вино подорожает на рынке на 10-15% в феврале-марте. Большая часть крупнейших импортеров, в том числе и Fort, уже уведомили своих партнеров о повышении цен в феврале 2025 года», — прокомментировал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин в разговоре с РИА Новости. Помимо повышения пошлин, эксперт также выделил другие причины ценового роста, в частности, изменения курса валют.  Другие специалисты отмечают, что на повышение акцизных ставок повлияли и расходы на логистику. Кроме того, винопроизводители отмечают, что из-за повышения цен на иностранные вина вырастет спрос на отечественные напитки. Поэтому цены на них также могут увеличиться. Правительство РФ еще в 2023 году увеличило импортные тарифы на вина из недружественных стран. Изначально ставка составляла 12,5%, но, начиная с августа 2024 года, власти повысили пошлины до 25%, установив минимальную плату в два доллара за литр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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