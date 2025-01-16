Приставам запретили оценивать имущество супругов Аристовых в Челябинске

Арбитражный суд Москвы приостановил исполнительные производства в части оценки и реализации имущества основателя холдинга «Ариант» (Челябинск) Александра Аристова и его супруги Людмилы. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Речь идет об нежилых помещениях, которым владеют супруги, и гараже.
«Суд определил: приостановить исполнительные производства в части реализации имущества половине доли нежилого помещения площадью 12.70 квадратных метров, принадлежащего Аристову А.М, половине доли указанного нежилого помещения, принадлежащей Аристовой Л. В. Половине доли нежилого помещения площадью 13,20 квадратных метров, принадлежащей Аристову А.М. и половине доли указанного помещения, принадлежащей Аристовой Л.В. Гаража с кадастровым номером принадлежащего Аристову А.М», — говорится в решении суда.
Сами помещения находятся в элитном доме ЖК Fenix de Luxe в Челябинске. Оценка имущества приостановлена до окончания судебного спора. Аристовы требуют признать действия приставов по данным помещениям незаконными.
Опись и оценка имущества Аристовых проводится в рамках взыскания с каждого из супругов 46, 6 млрд рублей. Такие же деньги взыскивают с их дочери Елены Кретовой и зятя Александра. Таким образом Генпрокуратура надеется покрыть ущерб, нанесенный бюджету РФ в рамках национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Арианта». Аристовы и Кретовы пытались оспорить действия приставов сразу по всем своим активам, но им это не удалось. Теперь семьи бизнесменов подают исков к приставу по каждому активу.
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