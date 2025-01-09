Семья челябинского олигарха Аристова забрасывает приставов исками

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Александр Аристов не согласен с оценкой стоимости его имущества Фото:
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Семья челябинского олигарха Александра Аристова подала в Арбитражный суд Москвы сразу три иска против службы судебных приставов. Об этом говорится в картотеке суда.

«Все три исковые заявления приняты к производству. Первые заседания по исковым заявлениям назначены на январь», — следует из картотеки.

Два заявления поданы 26 декабря. Первое из них — от дочери Аристова Елены Кретовой. Второе — солидарно от Кретовой и ее мужа Александра. Третье — от Александра Аристова и его жены Людмилы — подано 27 декабря.

Истцы являются совладельцами челябинского агрокомплекса «Ариант». В рамках национализации холдинга приставы взыскивали с каждого из совладельцев 46,6 миллиарда рублей в пользу государства.

Аристовы и Кретовы пытались оспорить это решение в арбитраже, но суд им отказал. Теперь во всех трех исковых заявлениях семья олигарха пытается оспорить сумму претензий. Аристовы и Кретовы требуют признать недействительными постановлений приставов об оценке вещи или имущественного права, а также о взыскании расходов за оценку.

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Семья челябинского олигарха Александра Аристова подала в Арбитражный суд Москвы сразу три иска против службы судебных приставов. Об этом говорится в картотеке суда. «Все три исковые заявления приняты к производству. Первые заседания по исковым заявлениям назначены на январь», — следует из картотеки. Два заявления поданы 26 декабря. Первое из них — от дочери Аристова Елены Кретовой. Второе — солидарно от Кретовой и ее мужа Александра. Третье — от Александра Аристова и его жены Людмилы — подано 27 декабря. Истцы являются совладельцами челябинского агрокомплекса «Ариант». В рамках национализации холдинга приставы взыскивали с каждого из совладельцев 46,6 миллиарда рублей в пользу государства. Аристовы и Кретовы пытались оспорить это решение в арбитраже, но суд им отказал. Теперь во всех трех исковых заявлениях семья олигарха пытается оспорить сумму претензий. Аристовы и Кретовы требуют признать недействительными постановлений приставов об оценке вещи или имущественного права, а также о взыскании расходов за оценку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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