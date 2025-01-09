Семья челябинского олигарха Аристова забрасывает приставов исками

Семья челябинского олигарха Александра Аристова подала в Арбитражный суд Москвы сразу три иска против службы судебных приставов. Об этом говорится в картотеке суда.
«Все три исковые заявления приняты к производству. Первые заседания по исковым заявлениям назначены на январь», — следует из картотеки.
Два заявления поданы 26 декабря. Первое из них — от дочери Аристова Елены Кретовой. Второе — солидарно от Кретовой и ее мужа Александра. Третье — от Александра Аристова и его жены Людмилы — подано 27 декабря.
Истцы являются совладельцами челябинского агрокомплекса «Ариант». В рамках национализации холдинга приставы взыскивали с каждого из совладельцев 46,6 миллиарда рублей в пользу государства.
Аристовы и Кретовы пытались оспорить это решение в арбитраже, но суд им отказал. Теперь во всех трех исковых заявлениях семья олигарха пытается оспорить сумму претензий. Аристовы и Кретовы требуют признать недействительными постановлений приставов об оценке вещи или имущественного права, а также о взыскании расходов за оценку.
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