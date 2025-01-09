Семья челябинского олигарха Аристова забрасывает приставов исками

09 января 2025 в 15:40 Размер текста - 17 +

Александр Аристов не согласен с оценкой стоимости его имущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Семья челябинского олигарха Александра Аристова подала в Арбитражный суд Москвы сразу три иска против службы судебных приставов. Об этом говорится в картотеке суда. «Все три исковые заявления приняты к производству. Первые заседания по исковым заявлениям назначены на январь», — следует из картотеки. Два заявления поданы 26 декабря. Первое из них — от дочери Аристова Елены Кретовой. Второе — солидарно от Кретовой и ее мужа Александра. Третье — от Александра Аристова и его жены Людмилы — подано 27 декабря. Истцы являются совладельцами челябинского агрокомплекса «Ариант». В рамках национализации холдинга приставы взыскивали с каждого из совладельцев 46,6 миллиарда рублей в пользу государства. Аристовы и Кретовы пытались оспорить это решение в арбитраже, но суд им отказал. Теперь во всех трех исковых заявлениях семья олигарха пытается оспорить сумму претензий. Аристовы и Кретовы требуют признать недействительными постановлений приставов об оценке вещи или имущественного права, а также о взыскании расходов за оценку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья челябинского олигарха Александра Аристова подала в Арбитражный суд Москвы сразу три иска против службы судебных приставов. Об этом говорится в картотеке суда. «Все три исковые заявления приняты к производству. Первые заседания по исковым заявлениям назначены на январь», — следует из картотеки. Два заявления поданы 26 декабря. Первое из них — от дочери Аристова Елены Кретовой. Второе — солидарно от Кретовой и ее мужа Александра. Третье — от Александра Аристова и его жены Людмилы — подано 27 декабря. Истцы являются совладельцами челябинского агрокомплекса «Ариант». В рамках национализации холдинга приставы взыскивали с каждого из совладельцев 46,6 миллиарда рублей в пользу государства. Аристовы и Кретовы пытались оспорить это решение в арбитраже, но суд им отказал. Теперь во всех трех исковых заявлениях семья олигарха пытается оспорить сумму претензий. Аристовы и Кретовы требуют признать недействительными постановлений приставов об оценке вещи или имущественного права, а также о взыскании расходов за оценку.