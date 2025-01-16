16 января 2025

Семейная интрига в окружении главы Екатеринбурга завершена: он увольняет зама

Вице-мэр Екатеринбурга Корюков покидает должность
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в Штабе общественной поддержки. Екатеринбург, корюков андрей, сутягин игорь
Андрей Корюков проработал в администрации больше 20 лет Фото:

Замглавы Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков покинет должность в ближайшее время, а его сын Алексей — начальник городского департамента строительства, — остается в администрации. Как стало известно URA.RU, такое решение принял мэр Алексей Орлов.

Как сообщало агентство, в ноябре 2024-го прокуратура внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрела конфликт интересов в том, что Корюков-старший распоряжается городским бюджетом, а его сын руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых.

Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально.

«В итоге Орлов решил сохранить младшего. Разговор на эту тему с [Андреем] Корюковым у него уже состоялся или будет в ближайшее время. Ему предложат несколько вариантов трудоустройства, среди них — Кировский район (об этом сценарии URA.RU рассказывало сразу после отставки префекта Владимира Боликова — прим. ред.)», — сообщил URA.RU источник, близкий к горадминистрации. По словам другого собеседника, решающую роль в сохранении Алексея Корюкова в должности мог сыграть его непосредственный начальник — вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов.

Корюков проработал в «сером доме» больше 20 лет. Вице-мэром он был дважды. Первый раз — с марта 2016 года по октябрь 2018-го. Потом была работа в областном правительстве — замминистра экономики. Вернулся Корюков в администрацию в начале 2021 года по протекции только-только ставшего мэром Орлова.

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Замглавы Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков покинет должность в ближайшее время, а его сын Алексей — начальник городского департамента строительства, — остается в администрации. Как стало известно URA.RU, такое решение принял мэр Алексей Орлов. Как сообщало агентство, в ноябре 2024-го прокуратура внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрела конфликт интересов в том, что Корюков-старший распоряжается городским бюджетом, а его сын руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально. «В итоге Орлов решил сохранить младшего. Разговор на эту тему с [Андреем] Корюковым у него уже состоялся или будет в ближайшее время. Ему предложат несколько вариантов трудоустройства, среди них — Кировский район (об этом сценарии URA.RU рассказывало сразу после отставки префекта Владимира Боликова — прим. ред.)», — сообщил URA.RU источник, близкий к горадминистрации. По словам другого собеседника, решающую роль в сохранении Алексея Корюкова в должности мог сыграть его непосредственный начальник — вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов. Корюков проработал в «сером доме» больше 20 лет. Вице-мэром он был дважды. Первый раз — с марта 2016 года по октябрь 2018-го. Потом была работа в областном правительстве — замминистра экономики. Вернулся Корюков в администрацию в начале 2021 года по протекции только-только ставшего мэром Орлова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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