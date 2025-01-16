16 января 2025

Чемпионские перстни магнитогорского хоккеиста Малкина нашлись

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День металлурга. Магнитогорск, малкин евгений
Евгений Малкин сообщил об обнаружении перстней Фото:

Чемпионские перстни обладателя кубка Стэнли, украденные у воспитанника магнитогорского хоккея Евгения Малкина, нашлись. Ценности обнаружили в соседней комнате его дома.

«Слава богу, эта тема закончилась! Перстни нашлись. Мне очень повезло», — передает слова Малкина «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что дом Малкина ограбили. Пропали три чемпионских перстня за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Ущерб превысил 100 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей).

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Чемпионские перстни обладателя кубка Стэнли, украденные у воспитанника магнитогорского хоккея Евгения Малкина, нашлись. Ценности обнаружили в соседней комнате его дома. «Слава богу, эта тема закончилась! Перстни нашлись. Мне очень повезло», — передает слова Малкина «Матч ТВ». Ранее СМИ сообщали, что дом Малкина ограбили. Пропали три чемпионских перстня за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Ущерб превысил 100 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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