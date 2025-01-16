Чемпионские перстни магнитогорского хоккеиста Малкина нашлись

Евгений Малкин сообщил об обнаружении перстней
Чемпионские перстни обладателя кубка Стэнли, украденные у воспитанника магнитогорского хоккея Евгения Малкина, нашлись. Ценности обнаружили в соседней комнате его дома.
«Слава богу, эта тема закончилась! Перстни нашлись. Мне очень повезло», — передает слова Малкина «Матч ТВ».
Ранее СМИ сообщали, что дом Малкина ограбили. Пропали три чемпионских перстня за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Ущерб превысил 100 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей).
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