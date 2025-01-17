Сокращение поставок нефти и газа Норвегией может привести к укреплению позиций России на европейском энергетическом рынке. Об этом заявил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.
«Закат для Норвегии — это рассвет для России. Призыв открыть трубы и ворота для дешевого российского газа со временем будет становиться все громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии», — сказал Шредер в интервью газете The Telegraph.
Он добавил, что сокращение импорта норвежского топлива вынудит страны Европы начать тесное сотрудничество с РФ, в том числе это «подбодрит» дружественных по отношению к России политиков Словакии и Венгрии. По данным норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), нынешние норвежские власти уже рассматривают возможность прекращения добычи нефти и газа.
Россия остается одним из главных поставщиков нефти и газа в Европу. По итогам прошлого года, доля импорта российского газа увеличилась до 54,45 миллиарда кубометров.
В начале года США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний, включая «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также против 183 нефтяных танкеров и трейдеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас ведется тщательный анализ ситуации с санкциями и разрабатывается стратегия для минимизации их последствий.
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