Вновь неудача: безалкогольный ресторан в Челябинске продержался три месяца

В ЖК «Лесопарковый» Челябинска закрылся безалкогольный ресторан Badar, открытый в конце сентября 2024 года. На точке не впервые начинает и заканчивает работу заведение, где отсутствует спиртное. В 2023 году там закрылась «Чайхона Умар», просуществовавшая чуть больше года, заметил корреспондент URA.RU.
«Там нужен не ресторан, а какое-то неформатное заведение. Помещение огромное, профессионально спроектированное именно под общепит, но только не ресторан. Тем более безалкогольный», — поделился с URA.RU ресторанный критик Глориан Кински.
Объявление о том, что помещение вновь свободно, появилось на сайте «Авито». Арендодатель указал, что для желающих сдается готовый ресторанный бизнес. Стоимость аренды определили в 350 тысяч рублей ежемесячно.
«Безалкогольный ресторан там, где они находятся, я не вижу. Скажем так, я там вообще ресторан не вижу. Ну кого можно затащить в подвал? Представьте, молодой человек приглашает составить ему компанию. Дама одевается, макияж, прическа, украшения, парфюм — все это зачем? Чтобы сесть в подвале?», — заявил URA.RU Кински.
Однако помещение неоднократно занимали проекты, позиционирующие себя как ресторан. До Badar там открывались по меньшей мере шесть заведений — бистро «Подземка», гриль-бар «Камин», знаменитые клуб «Пьяный страус» и ресторан «Кавказская пленница». Также там работали ресторан Madison и безалкогольная «Чайхона Умар».
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