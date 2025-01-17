Россия находится в выгодном положении для заключения перемирия на Украине. По данным анализа, который опубликовало издание Daily Shincho, экономическое состояние страны продолжает оставаться стабильным несмотря на текущие события.
«Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия», — говорится в материале. По мнению авторов, Украина находится в сложной ситуации. Они уверены, что для Киева не остается других вариантов, кроме как поскорее прекратить боевые действия.
В контексте текущих заявлений о возможном перемирии, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выразил сомнение в эффективности такого шага, подчеркнув, что Россия заинтересована в достижении конкретных правовых договоренностей, которые укрепят безопасность страны и закрепят международно-правовые обязательства. Он заявил, что «перемирие — это путь в никуда». Глава МИД уверен, что подобное решение направлено на то, чтобы позволить Киеву «накопить силы», а затем вновь попытаться нанести России стратегическое поражение, передает «Национальная служба новостей».
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