Лавров: перемирие на Украине — это путь в никуда

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Лавров отметил, что перемирие нужно Украине для дополнительной поставки вооружения
Лавров отметил, что перемирие нужно Украине для дополнительной поставки вооружения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Перемирие на Украине не приведет ни к какому результату, и Москву не устроят пустые дискуссии по урегулированию ситуации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, — это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие... Перемирие — это путь в никуда», — заявил Лавров в интервью. Трансляция ведется на телеканале «России 24».

Лавров подчеркнул, что России необходимо достижение окончательных правовых договоренностей, которые закрепят условия обеспечения безопасности страны и легитимные интересы безопасности соседних стран. Он указал на важность международно-правового закрепления этих соглашений, что исключит возможность их нарушения. По его словам, цель перемирия заключается в выигрыше времени для дополнительных поставок вооружений Киеву.

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Перемирие на Украине не приведет ни к какому результату, и Москву не устроят пустые дискуссии по урегулированию ситуации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, — это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие... Перемирие — это путь в никуда», — заявил Лавров в интервью. Трансляция ведется на телеканале «России 24». Лавров подчеркнул, что России необходимо достижение окончательных правовых договоренностей, которые закрепят условия обеспечения безопасности страны и легитимные интересы безопасности соседних стран. Он указал на важность международно-правового закрепления этих соглашений, что исключит возможность их нарушения. По его словам, цель перемирия заключается в выигрыше времени для дополнительных поставок вооружений Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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