Лавров: перемирие на Украине — это путь в никуда

Перемирие на Украине не приведет ни к какому результату, и Москву не устроят пустые дискуссии по урегулированию ситуации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, — это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие... Перемирие — это путь в никуда», — заявил Лавров в интервью. Трансляция ведется на телеканале «России 24».
Лавров подчеркнул, что России необходимо достижение окончательных правовых договоренностей, которые закрепят условия обеспечения безопасности страны и легитимные интересы безопасности соседних стран. Он указал на важность международно-правового закрепления этих соглашений, что исключит возможность их нарушения. По его словам, цель перемирия заключается в выигрыше времени для дополнительных поставок вооружений Киеву.
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